Приколюшные картинки для смс в День пинка под зад 11 октября

Ежегодно во второй понедельник октября отмечается необычный праздник – День пинка под зад. В 2021 году это событие выпадает на 11 октября.
У всякой жизни свой уклад,
И свой размер, и личный вклад.
Ребёнку объясняем враз,
Что есть любовь, а есть наказ.
Но отвечая: «Я сейчас!»
Уже забыл он про указ.
Мы объясняем и твердим,
Чтоб результат нам виден был.
Бывает, скажут сотню раз, Но не дойдёт никак до нас. И возникает тогда сказ О нужных мерах без украс
Про кнут и пряник…Сей рассказ,
Скажу, ребята, не для нас!
Есть метод – действует тот час,
Проверен много-много раз!
Неделю пишешь реферат,
А тут звонок – пинок под зад…
На завтра ты уже готов
Представить труд для докторов.
Бывает жизни ты не рад:
Сомненья, недуги и смрад,
Но кто-то «добрый» даст под зад
И нет проблем, и нет преград!
Головную боль, вопрос и страх
Всё разрешит пинок за нас.
Никто так прянику не рад -
Не получить нам с ним наград.
Веками ценится наряд,
Взысканье, штраф милей наград.
Страдают люди без кнута,
Под зад энергия нужна!
Не только скорость он даёт,
Глубокий смысл в себе несёт!
И счастлив ты, порой и рад,
Что получил пинок под зад!
Источник: newsua.ru, poembook.ru