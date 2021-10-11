Штамм Дельта более опасен для непривитых беременных: исследование

Исследователи сообщили, что к концу лета на 10-15% увеличилось число беременных женщин, борющихся с тяжелой формой COVID-19.
Недавнее исследование показало, что вариант Delta COVID-19 увеличивает риск осложнений у невакцинированных беременных женщин, пишет foxnews.com.
В исследовании, опубликованном в Американском журнале акушерства и гинекологии, проанализирована тенденция тяжелого заболевания COVID-19 среди беременных женщин, поскольку высокотрансмиссивный дельта-вариант стал преобладающим штаммом.
С мая 2020 года по сентябрь 2021 года 1515 беременным женщинам был поставлен диагноз COVID-19 в системе здравоохранения Далласа, включая 82 тяжелых случая (81 среди невакцинированных пациентов) и 11 случаев, требующих искусственной вентиляции легких. Авторы исследования сообщили о двух случаях материнской смерти.
Результаты показали, что около 5% беременных пациенток боролись с тяжелой формой COVID-19 примерно до марта 2021 года, а к концу лета эта цифра увеличилась до 10-15% на фоне всплеска, вызванного дельтой.
Доктор Эмили Адхикар, доцент кафедры акушерства и гинекологии Юго-западного медицинского центра Техасского университета и ведущий исследователь исследования, рассказала Dallas Morning News о своих опасениях по поводу будущих последствий для беременных женщин, которые еще не получили вакцину от COVID-19.
«Я обеспокоен тем, что ждет беременных женщин, которые не были вакцинированы», - сказал Адхикари изданию. «У нас были более тяжелые пациенты с этим последним вариантом, поэтому это означает, что мы должны вакцинировать как можно больше людей».
Исследование пришло к выводу, что беременные женщины с диагнозом дельта-вариант с большей вероятностью будут иметь тяжелое заболевание, а те, кто также не был вакцинирован, с большей вероятностью будут госпитализированы. Доктор Аарон Глатт, специалист по инфекционным заболеваниям и представитель Американского общества инфекционных болезней, который не принимал непосредственного участия в исследовании, сказал Дню здоровья: «Если вы беременны и заболели COVID-19, значит, вы в повышенный риск серьезно заболеть».
Исследователи призвали беременных женщин пройти вакцинацию как лучший способ предотвратить COVID-19. На прошлой неделе Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустили предупреждение о состоянии здоровья, призывающее беременных женщин или тех, кто пытается забеременеть, пройти вакцинацию от COVID-19.
По состоянию на 27 сентября 2021 года данные CDC указывают на более 125000 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 у беременных женщин, 22000 из которых закончились госпитализацией и 161 смертельным исходом. Несмотря на серьезный риск, CDC сообщает, что только около 31% беременных женщин в возрасте от 18 до 49 полностью вакцинированы против COVID-19.