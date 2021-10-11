Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Штамм Дельта более опасен для непривитых беременных: исследование

8:00:5510/10/2021Фото: pixabay.com
0

Результаты показали, что около 5% беременных пациенток боролись с тяжелой формой COVID-19 примерно до марта 2021 года, а к концу лета эта цифра увеличилась до 10-15% на фоне всплеска, вызванного дельтой.

беременная женщина
Недавнее исследование показало, что вариант Delta COVID-19 увеличивает риск осложнений у невакцинированных беременных женщин
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Как после коронавируса восстановить память и способность мыслить, посоветовали в Роспотребнадзоре

Как после коронавируса восстановить память и способность мыслить, посоветовали в РоспотребнадзореВ России пятый день подряд число умерших от коронавируса близко к 1000 на 10 октябряЕщё 20 новости

Исследователи сообщили, что к концу лета на 10-15% увеличилось число беременных женщин, борющихся с тяжелой формой COVID-19.

Недавнее исследование показало, что вариант Delta COVID-19 увеличивает риск осложнений у невакцинированных беременных женщин, пишет foxnews.com.

В исследовании, опубликованном в Американском журнале акушерства и гинекологии, проанализирована тенденция тяжелого заболевания COVID-19 среди беременных женщин, поскольку высокотрансмиссивный дельта-вариант стал преобладающим штаммом.

С мая 2020 года по сентябрь 2021 года 1515 беременным женщинам был поставлен диагноз COVID-19 в системе здравоохранения Далласа, включая 82 тяжелых случая (81 среди невакцинированных пациентов) и 11 случаев, требующих искусственной вентиляции легких. Авторы исследования сообщили о двух случаях материнской смерти.

Результаты показали, что около 5% беременных пациенток боролись с тяжелой формой COVID-19 примерно до марта 2021 года, а к концу лета эта цифра увеличилась до 10-15% на фоне всплеска, вызванного дельтой.

Доктор Эмили Адхикар, доцент кафедры акушерства и гинекологии Юго-западного медицинского центра Техасского университета и ведущий исследователь исследования, рассказала Dallas Morning News о своих опасениях по поводу будущих последствий для беременных женщин, которые еще не получили вакцину от COVID-19.

«Я обеспокоен тем, что ждет беременных женщин, которые не были вакцинированы», - сказал Адхикари изданию. «У нас были более тяжелые пациенты с этим последним вариантом, поэтому это означает, что мы должны вакцинировать как можно больше людей».

Исследование пришло к выводу, что беременные женщины с диагнозом дельта-вариант с большей вероятностью будут иметь тяжелое заболевание, а те, кто также не был вакцинирован, с большей вероятностью будут госпитализированы. Доктор Аарон Глатт, специалист по инфекционным заболеваниям и представитель Американского общества инфекционных болезней, который не принимал непосредственного участия в исследовании, сказал Дню здоровья: «Если вы беременны и заболели COVID-19, значит, вы в повышенный риск серьезно заболеть».

Исследователи призвали беременных женщин пройти вакцинацию как лучший способ предотвратить COVID-19. На прошлой неделе Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустили предупреждение о состоянии здоровья, призывающее беременных женщин или тех, кто пытается забеременеть, пройти вакцинацию от COVID-19.

По состоянию на 27 сентября 2021 года данные CDC указывают на более 125000 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 у беременных женщин, 22000 из которых закончились госпитализацией и 161 смертельным исходом. Несмотря на серьезный риск, CDC сообщает, что только около 31% беременных женщин в возрасте от 18 до 49 полностью вакцинированы против COVID-19.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
вирусисследованиязаражениепандемияCOVID-19беременные женщиныболее опасенCDCDeltaDallas Morning NewsЭмили АдхикарАарон Глатт
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы сделали прививку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Штамм Дельта более опасен для непривитых беременных: исследование
8:00:55 10/10/2021
Штамм Дельта более опасен для непривитых беременных: исследование
Боль во время менструации: упражнения могут бороться с болезненными менструациями, по мнению эксперта - лучшие упражнения
7:00:04 10/10/2021
Боль во время менструации: упражнения могут бороться с болезненными менструациями, по мнению эксперта - лучшие упражнения
Ваша подушка может ускорять процесс старения: как это остановить - на чем спать, чтобы не было морщин
6:00:11 10/10/2021
Ваша подушка может ускорять процесс старения: как это остановить - на чем спать, чтобы не было морщин
Опасная проблема с «сухой ложкой» предтренировочного порошка популярна в Интернете: чем этот метод грозит здоровью детей
5:30:08 10/10/2021
Опасная проблема с «сухой ложкой» предтренировочного порошка популярна в Интернете: чем этот метод грозит здоровью детей
Когда будет черная луна в 2022 году? Точная дата и особенности уникального дня
4:00:13 10/10/2021
Когда будет черная луна в 2022 году? Точная дата и особенности уникального дня
Точные даты магнитных бурь с 15 по 31 октября 2021 года: три суперсовета для метеопатов
3:00:58 10/10/2021
Точные даты магнитных бурь с 15 по 31 октября 2021 года: три суперсовета для метеопатов
11 октября - Международный день девочек: как оригинально поздравить всех любимых принцесс?
2:00:03 10/10/2021
11 октября - Международный день девочек: как оригинально поздравить всех любимых принцесс?
Полнолуние 20 октября 2021 года: особенности лунных суток перед большим Супрлуниеем последнего месяца осени: как повлияет полнолуние на людей и что точно не стоит делать в эту субботу?
1:00:32 10/10/2021
Полнолуние 20 октября 2021 года: особенности лунных суток перед большим Супрлуниеем последнего месяца осени: как повлияет полнолуние на людей и что точно не стоит делать в эту субботу?
Россияне рвутся в Сербию для вакцинации от коронавируса европейскими вакцинами: Хотят свободно путешествовать по миру
12:49:57 10/10/2021
Россияне рвутся в Сербию для вакцинации от коронавируса европейскими вакцинами: Хотят свободно путешествовать по миру
День женского счастья отмечают 18 октября: как поздравить девочку, девушку и женщину, чтобы подарить миг счастья?
12:00:02 10/10/2021
День женского счастья отмечают 18 октября: как поздравить девочку, девушку и женщину, чтобы подарить миг счастья?