Ваша подушка может ускорять процесс старения: как это остановить - на чем спать, чтобы не было морщин

Морщины - видимый признак процесса старения, и тип подушки, на которой вы спите, может определить глубину ваших морщин. Исследования показали, что подушка уменьшает глубину морщин и улучшает внешний вид кожи.
Линии и морщины являются неизбежной частью процесса старения, но скорость и глубина образования морщин могут определяться вашими решениями. Вы можете удивиться, узнав, что на подушке, на которой вы спите, можно облегчить или препятствовать появлению складок и морщин. Это потому, что одни материалы портят здоровье кожи, в то время как другие поддерживают его, пишет express.co.uk.
Появившись в телешоу TodayTonight пару лет назад, косметическая медсестра из Австралии Лаура Линч сказала, что хлопковые наволочки являются одними из худших виновников образования морщин.
«Хлопок не позволяет коже скользить, поэтому он захватывает кожу, притягивая ее в нужное положение, и на самом деле не позволяет коже вернуться в свою естественную форму».
Итак, на чем мы должны спать?
Медные наволочки делают кожу здоровой.
Исследования пептидов меди (пептид - это короткая цепочка аминокислот) показали, что они могут помочь уменьшить появление тонких линий и морщин за счет увеличения количества белков коллагена, согласно обзору исследования.
Поскольку медь может всасываться через неповрежденную кожу, исследователи в исследовании, опубликованном в Журнале косметической дерматологии, пришли к выводу, что сон на наволочках, содержащих волокна, пропитанные медью, уменьшит морщины на коже.
Было проведено восьминедельное двойное слепое параллельное рандомизированное исследование, в котором здоровые добровольцы в возрасте 30-60 лет использовали либо наволочки, содержащие оксид меди, либо контрольные наволочки без меди.
Состояние кожи субъектов оценивали в начале (до лечения) и после четырех и восьми недель сна на наволочках.
Использование наволочки, содержащей оксид меди, привело к значительному уменьшению гусиных лапок через четыре недели, но, по мнению экспертов-оценщиков, в контрольной группе не наблюдалось.
«Гусиные лапки» - это термин, которым обозначают тонкие морщинки вокруг глаз.
Параметры шероховатости улучшились через четыре и восемь недель в группе меди, но в контрольной группе изменений в ходе исследования не произошло.
Более того, в течение восьминедельного исследования никаких побочных реакций не наблюдалось и не сообщалось.
«Сон на наволочках, содержащих оксид меди, приводит к уменьшению глубины морщин и общему улучшению внешнего вида кожи», - заключили исследователи.
Другие методы лечения морщин
Существует множество различных способов избавиться от морщин. Примеры включают кремы для кожи, химический пилинг, дермабразию и микродермабразию, лазерную шлифовку, инъекции наполнителя дермы и ботулотоксин.
По словам Бупа, кремы и гели, содержащие ретиноиды (форма витамина А), могут улучшить тонкие линии, сделать вашу кожу более гладкой и более ровным цветом.
«Они делают это, восстанавливая поврежденные клетки кожи и подтягивая кожу, так что морщинки становятся менее заметными».
По словам Бупа, химический пилинг направлен на улучшение и разглаживание текстуры кожи лица, помогая уменьшить складки и мелкие морщинки.
«Они используют различные химические вещества для удаления поврежденных внешних слоев вашей кожи, после чего ваше тело производит новый слой кожи».
Организм здоровья продолжает: «Химический пилинг варьируется от мягкого химического пилинга, который можно купить без рецепта, до более глубокого химического пилинга.
«Вы можете использовать безрецептурный пилинг, чтобы улучшить внешний вид вашей кожи, если у вас есть тонкие линии. Вам понадобится опытный клиницист или врач, который сделает для вас более глубокий химический пилинг в клинике или больнице».