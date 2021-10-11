11 октября начинает прямое движение Сатурн: почему избавление планеты от ретроградности несет новые знакомства и покой в семью

Каждая планета в нашей Солнечной системе направляется в одном и том же направлении в своем движении вокруг Солнца, и ни одна из них никогда не останавливается и не поворачивается в противоположном направлении. Тем не менее все они, похоже, время от времени делают именно это. Такой процесс называется ретроградностью.
Обычно такой период действует по-разному на людей, в зависимости от планеты. В 2021 году ретроградный Сатурн считался хорошим временем для обновления, пересмотра, реорганизации, размышления, переделки и избавления от всего, что вам больше не нужно. В период ретроградного Сатурна можно выполнить давно задуманные задачи. Многие люди обладают обостренным чувством внутреннего осознания. Это прекрасное время для разрешения старых конфликтов, переоценки ваших моделей мышления и устранения проблем, которые висели в течение некоторого времени. Сатурн похож на нашего друга, который пытается нам помочь. Он мудр, зрел, плюс говорит то, что все остальные боятся сказать, и советует вам собраться с мыслями.
Прямое движение
Когда ретроградность прекращается, планеты выравниваются — это называется избавлением от ретроградности. Сатурн перейдет в свое прямое движение 11 октября, после перерыва в пять месяцев. 23 мая этого года Сатурн в последний раз перешел в ретроградное движение в знаке Козерога.
Сатурн находится в своих домашних знаках, это, значит, что в семье за период его воздействия окончательно решатся все конфликты или недопонимания. Ко времени его прямого движения, в семье будет царить покой. Любые финансовые проблемы, возникающие во время этого ретроградного периода, также должны быть сигналом для вас, чтобы вы глубже заглянули в себя. И нашли причину многих проблем, которые должны устраниться ближе к октябрю.