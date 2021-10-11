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Сильная молитва для каждого верующего Кириаку Отшельнику на 12 октября

3:00:2110/11/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Строжайший пост и строгое смирение – главное, что выделяло святого Кириака даже среди аскетов-подвижников.

По молитвам преподобного было совершено множество чудесных исцелений. И до сих пор люди приходят к нему за помощью

12 октября в православии почитается память преподобного Кириака Отшельника. Святой начал свой монашеский путь в 18 лет. Став иноком, он перешел в обитель святого Евфимия, в городе Коринфе. Позднее Евфимий направил святого в Иордан к преподобному Герасиму, который разрешил юному Кириаку служить у себя в монастыре.

Когда наставник Герасим умер, то Кириак возвратился обратно в лавру преподобного Евфимия. Здесь он познакомился и подружился с великим постником – монахом Фомой. Но их дружба быстро закончилась. Поскольку святого Фому перевели в Александрию, где он принял сан митрополита в Эфиопской стране. Потеряв своего друга, Кириак надолго замолчал, а после закрылся в келье и долго молился.

Строжайший пост и строгое смирение – главное, что выделяло святого Кириака даже среди аскетов-подвижников. В семьдесят лет он ушел в пустынные и безводные места, где питался горькими травами, а незадолго до смерти вернулся в монастырь. До конца своих дней, святой сохранял удивительную бодрость и исцелял страждущих. Умер преподобный Кириак в 109 лет.

По молитвам преподобного было совершено множество чудесных исцелений. И до сих пор люди приходят к нему за помощью. У святого просят избавления от болезней, головных болей, депрессии – во всем святой помогает, если искренне ему помолиться.


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православиехристианствомолитва КириакуКириак Отшельник
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