Осенние каникулы в школе в 2021: дата начала и дата окончания

В 2021 году в большинстве российских школ дети пойдут отдыхать с 25 по 31 октября. При этом каждая школа вправе установить начало и конец каникул по своему усмотрению. Дата начала каникул в учебном году по четвертям или по триместрам учреждается с участием школьной администрации. Но школьное руководство не должно нарушать общий приказ Министерства просвещения России, которое выпускает рекомендации о времени каникул, а также общие правила, которые не должна нарушать администрация школы.
- Короткий каникулярный отдых не может быть меньше недели, летний — менее двух месяцев;
- Нельзя сдвигать каникулярный отдых более двух недель от рекомендации правительства.
- Общее число выходных во время всего учебного года не может быть менее месяца.
- Все каникулы начинаются только с понедельника.
Осенние каникулы при четвертной системе обучения
Отдыхать ученики пойдут с 25 октября по 3 ноября. При этом вернутся дети на учебу только 5 числа, в четверг. Поскольку 4 ноября — День народного единства. В связи с праздничными днями, некоторые школы могут продлить свой отдых до 7 ноября, а дети вернутся на учебу только 8 ноября 2021 года — в понедельник.
Отдых в школах с триместровой системой обучения
При использовании триместровой системы бучения, первые осенние каникулы будут в октябре — с 4 по 10 октября 2021 года. Вторые осенние — в ноябре, с 15 по 21 ноября 2021 года.