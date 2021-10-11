Налог с карт: Россиянам объяснили, за какие поступления денег придется платить налоги с 10 октября 2021 года

Информация о налогах на денежные переводы посредством карточки банка шокировала многих россиян. Как ранее сообщал «Курьер.Среда», при переводах на сумму от 5 млн рублей размер налога увеличится до 15%. При этом стоит отметить, что с перечисляемой заработной платы на банковскую карту уже удержан налог в размере 13%.
Напомним, что россиянин должен самостоятельно перечислять налоги в размере 13% от выручки за сдачу в аренду жилья. Юристы рекомендуют регистрироваться в качестве самозанятого, тогда сумма налога составить лишь 4%.
Кстати, везунчикам, которые выиграли лотерею, тоже придется заплатить налог. Здесь база налогообложения работает по правилу 4 000 рублей. Так, если россиянин выиграл 10 000 рублей, то налог ему начислят только на 6 000 рублей в размере 13%. А вот если удача улыбнулась в рамках рекламной акции, то налог вырастет до 35%, в некоторых случаях и до 50%.
В случаях выигрыша, начисление денег производил агент, который проводил лотерею. В этом случае нужно быть готовыми к тому, что сумма выигрыша уменьшится в два раза.
Подчеркнем, что поставившие прививку от коронавируса и рассчитывающие на победу в лотереи также получат выплату за минусом налога. Ориентировочна она составит 13%, но получателю денег нужно будет самостоятельно оформить налог.
Многие россияне начали спрашивать, будут ли взымать налог с переводов между физическими лицами?
- Внесите ясность - с каких поступлений на карту человек должен заплатить налог, а с каких нет? - написала Виктория.
Минфин подробно объяснил, кто и за какие переводы заплатит налог.
Для начала объясним, что такое доход - это выгода с точки зрения экономики. Доход может проявляться в натуральной форме или финансовой. Так, заработная плата — это выгода, выраженная в деньгах. Апартаменты по наследству или автомобиль в качестве подарка — это тоже выгода, но выраженная в натуре. Важно понимать, что налог распространяется исключительно на доходную часть. В данном случае дохода нет.
Что не облагается налогом
Вы заняли 10 000 рублей, а должник вернул вам переводом на карту деньги. \Дохода здесь нет - вы получили то, что занимали.
Вы весело повели время в компании друзей в ресторане, но оплатили счет единолично. Позже приятели перевели вам на карту по 2000 рублей. Это тоже не доход с точки зрения закона.
Не облагается и налогом кэшбэк от банка и магазина. Например, вы потратили на продукту 7 000 рублей, а магазин или банк вернул вам 1000 рублей. Это не доход, на который налагается налог.
Не коснется налог и на те денежные переводы, которые происходят между счетами мужа и жены. Например, жена захотела красивые сапожки за 10 000 рублей, а муж перевел супруге деньги. Это семейные деньки, которые крутятся между собой.
Перевод бизнесмена на свою банковскую карточку. Например, он получил расчет за работу, он оплатил налог по УСН, а остаток денег перевод на свою карточку в качестве физлица. Такие операции также не облагаются налогом.
Не считается поводом налогообложения и та ситуация, когда россиянин по ошибке перевел деньги не на ту карту. Банк осуществляет возврат денежных средств. В таком случае это тоже не является доходом.
По сути, такие переводы не являются по факту предметом налогообложения.