В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ispanka:
Ходят слухи, что в Бердске закрывается отделение переливания крови. Если это правда, хотелось бы услышать от руководства ЦГБ, почему такое произошло.
Если это правда, хотелось бы услышать от руководства ЦГБ, почему такое произошло.
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ispanka:
Ходят слухи, что в Бердске закрывается отделение переливания крови. Если это правда, хотелось бы услышать от руководства ЦГБ, почему такое произошло.
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