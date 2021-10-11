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11.10
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В Новосибирске мужчина погиб жуткой смертью в сауне "Император"

3:26:3410/11/2021Фото: Pixabay
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30-летний посетитель скончался на месте от серьезных повреждений.

Расследование по делу все еще продолжается

9 октября, в субботу, Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ходе первоначального расследования стало известно, что вечером в субботу компания гостей находилась в помещении сауны Банкетного комплекса в Центральном районе города Новосибирска. Во время отдыха один из посетителей взялся за поручень лестницы у бассейна, отчего получил мощный удар током. От полученных моментально повреждений 30-летний мужчина скончался на месте.

В данную сауну незамедлительно приехала следственно-оперативная группа. Следователем регионального следственного управления проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий им способствовавших.

Расследование продолжается. Пока что информации об обвиняемых нет.

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новосибирсксаунасмерть мужчины
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