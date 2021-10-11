В Новосибирске мужчина погиб жуткой смертью в сауне "Император"

9 октября, в субботу, Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В ходе первоначального расследования стало известно, что вечером в субботу компания гостей находилась в помещении сауны Банкетного комплекса в Центральном районе города Новосибирска. Во время отдыха один из посетителей взялся за поручень лестницы у бассейна, отчего получил мощный удар током. От полученных моментально повреждений 30-летний мужчина скончался на месте.
В данную сауну незамедлительно приехала следственно-оперативная группа. Следователем регионального следственного управления проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий им способствовавших.
Расследование продолжается. Пока что информации об обвиняемых нет.