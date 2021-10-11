Погода на Покров: выпадет ли снег в Москве, Сибири и Дальнем востоке с 11 по 15 октября 2021 года

Близится Покров Пресвятой Богородицы, что отмечают православные христиане 14 октября. В народе по этому дню определяли погоду на ближайшее время. Так, например, если в этот день выпадал снег, то он должен был лечь 8 ноября на Дмитриев день. Если снега не было, то его можно и не ждать до декабря. А по направлению ветра определяли какой будет зима: если ветер с востока, запада или севера, то зима будет суровой и снежной, а если с юга, то мягкой.
Приметы приметами, но что же официальные данные? А по ним ситуация следующая. Бабье лето, что так подзадержалось в Центральной России, вскоре начнет отступать. Первые два дня (11 и 12 октября) будут проходить в условно теплых режимах, а со среды ситуация начнет постепенно изменяться в стороны понижения температуры. На это окажут влияние балканский циклон и циклон североатлантический. Все это будет сопровождаться незначительным моросящим дождем и мокрым снегом. Далее, наступление промозглой погоды будет продолжаться и осадков станет больше. Ближе к двадцатым числам, в целом, погода вернется в типичное состояние для этого месяца осени. Ночная температура будет колебаться от -3 до +2С, а дневная от +3 до +8С. при этом как-то резких всплесков как холода так и тепла не ожидается. Установления снежного покрова в Центральной части России пока не ожидается.
Дальний Восток на днях был атакован циклоном, который сопровождался дождями и мокрым снегом. На этой неделе он перейдет на Курилы и пройдется по югу Камчатки. На первые же дни недели ожидаются прояснения и солнце. После среды снова пойдут дожди. К выходным потеплеет. Местами до +16С.
В Сибири средняя, на неделю после Покрова, температура днем будет около +4С. Местами до +7. Ночью стрелка термометра будет опускаться до нуля градусов и, иногда, до -2. Приблизительно такая же погода ожидается в Западной части России, в том числе и столице нашей Родины- Москве. Непосредственно 14 октября в Новосибирске и области ожидается дождь.