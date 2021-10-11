«Ее убивали на глазах у матери»: Под Новосибирском подруга убитой невесты в день свадьбы назвала возможную причину зверства жениха-рецидивиста

В один из теплых сентябрьских дней 30-летняя пара связала себя узами брака и поклялась друг другу в любви и верности, однако праздник обернулся для них страшной трагедией. Жених жестоко избил свою невесту до смерти, а тело несчастной скинул в овраг. Об обстоятельствах произошедшего выяснил «Курьер.Среда».
Беззаботный 34-летний Степан Долгих и 36-летняя Оксана Полуденцева познакомились и общались в интернете около года. Степан находился в местах лишения свободы. Девушка безответно влюбилась и отсчитывала дни, когда сможет увидеть любимого. 29 сентября 2021 года молодожены решили сыграть свадьбу в поселке Чик Коченевского района Новосибирской области, но на торжестве случилось непредвиденное. Новоиспеченный муж приревновал супругу к одному из присутствующих на свадьбе гостей и впал в ярость.
Степан в алкогольном опьянении набросился с кулаками на Оксану, начал таскать ее за волосы и всячески обзывать. Гости пытались вступиться за несчастную, но это оказалось бесполезно. Тело своей женщины жених сбросил в овраг. Невеста скончалась от полученных травм на месте, а вдовца заключили под стражу. Свою вину в разговоре с прибывшими росгвардейцами Степан отрицать не стал. В разговоре со следователем также признался в содеянном.
Как заявила «Курьер Среда» подруга погибшей невесты Анна, Оксана не могла быть неверна своему жениху. Это, по ее мнению, исключено.
- Оксана была хорошей, доброй и отзывчивой. Но была у неё одна проблема. Она могла выпивать по два-три дня. Бывали такие срывы, но она не обижала никого. Когда узнала эту новость я, конечно же, была в шоке. Очень жаль её. Она его ждала с тюрьмы. Была радостная, что вообще встретила его. Говорила, что любит, - произнесла Анна 11 октября.
По словам Анны, лично Степана она не знала, да и на свадьбе ее не была. Для приятельницы до сих пор остается загадкой, почему взъярившегося жениха не смогли остановить.
- Ведь были друзья, родственники. Мама на глазах видела, как у нее убивают дочь и ничего при этом не сделать? Я никого не осуждаю, но на месте мамы я бы поступила по-другому,- сказала Анна.
Как стало известно, у Оксаны помимо матери имеется и 10-летняя дочь, но живет и воспитывается она в приемной семье, поскольку в 2016 году Оксана была лишена родительских прав. Девочка общалась со своей биологической матерью, а та время от времени привозила ей подарки.
Впрочем, страница социальной сетей погибшей напрямую отражает ее жизненное кредо. Оксана Полуденцева очень любила заниматься садоводством, выращивала прекрасные цветы на подоконнике и в своем саду. У Степана соцсети выглядели иначе. На аватарке у мужчины грозный пистолет, а в аудиозаписях полно тюремной лирики. Немало у пары в интернете и совместных фотографий.
Отметим, что ранее обращений в полицию от Оксаны на Степана не поступало. По словам знакомых пары, первый муж девушки был убит в 2016 году. Брат Полуденцевой отбывал наказание в местах лишения свободы. Из родных у несчастной осталась мать.
Редакция выражает искренние соболезнования семье погибшей.