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День бабушек 2021 в России: 28 октября поздравляют бабушек и дедушек

4:56:2010/11/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Идея этого праздника довольно проста: внуки и дети должны проводить больше времени со своими бабушкой и дедушкой и ценить все, что они делают.

Бабушки и дедушки, так же как мамы и папы заслуживают своего собственного праздника

День бабушек и дедушек отмечается ежегодно 28 октября в 30 странах мира. При этом в России этот праздник связан со славянским праздником «Осенние Деды», который отмечали 19-26 октября.

Бабушки и дедушки, так же как мамы и папы заслуживают своего собственного праздника. В этот день у внуков появится прекрасная возможность поблагодарить их за заботу, внимание и любовь.

В России бабушек и дедушек поздравляют одновременно. Делают это в День пожилых людей 1 октября, либо в неофициальную дату празднования Дня бабушек и дедушек 28 октября.

Идея этого праздника довольно проста: внуки и дети должны проводить больше времени со своими бабушкой и дедушкой и ценить все, что они делают. Никто не платит им за работу няни и все их усилия по воспитанию внуков. И, конечно, никто не платит им за то, что они лучшие бабушки в мире. Каждая бабушка и дедушка очень ценят подарки ручной работы или открытки от своих внуков.

На праздник принято дарить своим бабушкам и дедушкам комнатные растения, цветы. При этом многие выбирают растения, которые символизируют процветание и долголетие. Или финансовое благополучие и стабильность.

Самое приятное, что можно сделать в этот день для своих любимых родных — это устроить праздничный ужин или обед, на который собрать всю семью: детей, внуков, правнуков. Смотреть вместе со своими бабушками и дедушками старые альбомы и вспоминать веселые дни.

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