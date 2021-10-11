День бабушек 2021 в России: 28 октября поздравляют бабушек и дедушек

День бабушек и дедушек отмечается ежегодно 28 октября в 30 странах мира. При этом в России этот праздник связан со славянским праздником «Осенние Деды», который отмечали 19-26 октября.
Бабушки и дедушки, так же как мамы и папы заслуживают своего собственного праздника. В этот день у внуков появится прекрасная возможность поблагодарить их за заботу, внимание и любовь.
В России бабушек и дедушек поздравляют одновременно. Делают это в День пожилых людей 1 октября, либо в неофициальную дату празднования Дня бабушек и дедушек 28 октября.
Идея этого праздника довольно проста: внуки и дети должны проводить больше времени со своими бабушкой и дедушкой и ценить все, что они делают. Никто не платит им за работу няни и все их усилия по воспитанию внуков. И, конечно, никто не платит им за то, что они лучшие бабушки в мире. Каждая бабушка и дедушка очень ценят подарки ручной работы или открытки от своих внуков.
На праздник принято дарить своим бабушкам и дедушкам комнатные растения, цветы. При этом многие выбирают растения, которые символизируют процветание и долголетие. Или финансовое благополучие и стабильность.
Самое приятное, что можно сделать в этот день для своих любимых родных — это устроить праздничный ужин или обед, на который собрать всю семью: детей, внуков, правнуков. Смотреть вместе со своими бабушками и дедушками старые альбомы и вспоминать веселые дни.