Новую выплату в размере 4 тысяч рублей зачислят некоторым россиянам

В России очередные выплаты поступят на счета граждан уже 11 октября.
Как стало известно, денежные средства получат медработники, работающие с коронавирусной инфекцией. К ним относятся врачи, которые лечат больных COVID-19, так и медки, которые принимают участие в диагностике заболевания.
Отметим, стимулирующие выплаты поступают медикам по линии Федерального фонда социального страхования. Таким образом, сотрудник в больнице получает дополнительно 3880 рублей за одну рабочую смену. Средний и младший персонал получает доплату в размере 2430 и 1215 рублей соответственно. Медработники скорой помощи получают дополнительные 2430 рублей за сутки, фельдшеры по приему вызовов - 600 рублей, а водители скорой - 1215 рублей. Подобные начисления полагаются медикам до конца 2021 года.
А вот Минтруд хочет начать поощрять врачей и из других сфер в 2022 году. Например, врачам во время работы, которые заболели ковидом, выдают по 68 811 рублей. Если вирус привел к инвалидности, то пострадавшему полагается от 688 113 (III группа) до 2 064 339 рублей (I группа). В случае гибели медицинского сотрудника его родным полагается выплата в размере 2 752 452 рубля.