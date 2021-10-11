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11.10
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Пенсионерам готовят новую денежную выплату в 15 тысяч рублей

6:20:4110/11/2021Фото: Pixabay
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Эксперты уверены, что на счета россиян она поступит уже в декабре.

Такой подарок на Новый год решили сделать власти

На 11 октября стало известно, что для российских пенсионеров могут вновь подготовить единовременную денежную выплату, и оповестить о ней могут уже в декабре. В ведомствах уверены, что сумма составит 15 000 рублей.

Экономист и эксперт финансовых дел, Андрей Лобода, заявил, что вероятность новой раздачи денег для пенсионеров очень высока. Также он отметил, что ранее выплачивали по 10 тысяч рублей, а в этот раз помощь могут увеличить на 5 тысяч рублей.

По его словам, о выплате президент РФ может объявить в декабре. Таким образом государство делает подарок на Новый год тем, кто действительно нуждается в финансовой поддержке.

Ранее сообщалось, в ПФР рассказали, кому из пенсионеров повысят выплаты с 1 ноября. Отмечается, что со следующего месяца произойдет перерасчет пенсий для работников гражданской авиации и угольной промышленности.

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выплатыдекабрь пенсионеры
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