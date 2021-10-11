У трех знаков зодиака 11 октября 2021 года будет очень тяжелым днем

Луна окажется в трудном положении, и это будет трудным для трех знаков зодиака, у которых 11 октября 2021 года будет тяжелый день.
Знаки зодиака Скорпион, Стрелец и Козерог, у которых будет тяжелый день в понедельник, попросят вас набраться терпения, пока они решат вопросы 11 октября 2021 года.Судя по тому, как звезды выглядят сегодня, можно предположить, что это будет довольно спокойный день, поскольку единственный заметный переход - это Луна в Козероге - и это, вероятно, проявится, поскольку многие из нас глубоко вовлечены в нашу работу.
Это позитивный переход, но он действительно зависит от того, что происходит в нашей личной жизни, будет ли это хорошо или грубо, пишет yourtango.com.
Итак, что заставляет такую мягкую вещь, как Луна в Козероге, пойти не так?
Что ж, каждый раз, когда на нас влияет Луна, мы в основном отдаем свое эмоциональное состояние ее прихотям , а когда Луна находится в Козероге, мы склонны чрезмерно обдумывать и перерабатывать эти мысли.
Это похоже на банку с червями; независимо от того, как мы приходим к пониманию того, что происходит в нашей жизни в этот день, если мы зайдем слишком глубоко, мы раскроем то, с чем действительно не хотим иметь дело.
Знаки, которые могут быть не совсем хорошими во время этого перехода, в сочетании с Солнцем-Весами - это Скорпион, Стрелец и Козерог - да, Козерог.
Эти знаки определенно приложат отважные усилия, чтобы подняться над невзгодами и неудачами дня - справятся ли они?
Возможно, но это может быть не прогулка.
Какие признаки ждут тяжелые дни 11 октября 2021 года?
Знаки зодиака, у которых 11 октября 2021 года будет тяжелый день:
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Сегодня вы имеете дело с большими амбициями и отчаянной необходимостью добиться чего-то.
Перфекционистское влияние Козерога заставит вас принять не что иное, как экстраординарное, и хотя это звучит как божественный план - это также тот план, который потребует терпения и понимания - характеристик, к которым вы не имеете никакого отношения в этот день.
Фактически, вы будете испытывать ощущение, что вас тянут со всех сторон. Такое ощущение, что весь мир сговорился встать у вас на пути!
Ваше намерение на этот день - всего лишь одно из добрых намерений и прогресса, поэтому вы не сможете понять, как такой день может пойти так плохо.
Вот вам и фишка, Скорпион - это все еще может быть продуктивным, если вы сделаете все возможное, чтобы НЕ связываться с чьим-либо мнением или советом. Знай это.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Вы из тех людей, которые считают, что вам нужно соревноваться, чтобы победить, тогда вы победите.
Этот день выглядит для вас соревнованием , на которое вы не рассчитывали, и тем не менее, если вы должны, то сделаете все возможное, чтобы победить.
Скорее всего, у вас будет возможность проявить себя.
Вы, вероятно, будете возмущены всем процессом, но это не значит, что вы не будете участвовать; вы будете.
Вы подобны олимпийцу, которого мир забыл; вы там, вы превосходны - и если вас подтолкнут, вы выйдете вперед и заберете золото.
Это в двух словах. И этот день будет ориентированным на работу и соревновательным.
Хотя для вас, Стрелец, этот день не будет таким уж плохим, это будет день, когда вы надерете задницу, получите имена, устало вздохнете, а затем планируете лучший день - завтра.
Козерог (22 декабря - 19 января)Ах ты. Вы и этот высокий уровень продуктивности ... если бы все могли работать на том же высоком уровне, что и вы, но они этого не делают, и это само по себе может быть самым проклятием вашего существования. Добро пожаловать в еще один день этого плана.
Иногда вы задаетесь вопросом, почему вы остаетесь на своем рабочем месте, и сегодня один из тех дней, когда вам придется собирать чемоданы, чтобы отправиться в дорогу.
Приключение звучит намного увлекательнее, чем еще один день этой работы - эта работа, где никто не слушает, и все, что вы делаете, - это пробуете.
Уф, ты устал от всего этого, и даже если ты знаешь в глубине души, что не собираешься внезапно восстать и уйти, ты чувствуешь, что это один из тех дней, когда никто даже не достигает твоего уровня решимости.
Все идет не так, как надо, так это то, что ваше плохое настроение перекинется на вашу домашнюю жизнь, где ему нет места.