Писающий мальчик: в Красноярске полицейский приехал на вызов и нагадил в подъезде

7 октября неприятный инцидент для жильцов многоквартирного дома произошел в подъезде. Необычное поведение сотрудника внутренних дел сняла камера видеонаблюдения в доме № 34 на улице Робеспьера в Красноярске. Видеозапись сразу же выложили возмущенные жильцы дома, которые рассказали, что в этот день приехали двое полицейских, которые вызывали для того, чтобы выгнать из подъезда бомжа.
С поставленной задачей они справились, а вот один из сотрудников отличился. Он справил нужду на верхнем этаже многоквартирного дома, предварительно отдав коллеге планшет с бумагами.
Сейчас ведут поиск несдержанного сотрудника.
По опубликованному видео назначено проведение служебной проверки, и в случае установления вины сотрудника он будет привлечен к установленной законом ответственности, — прокомментировали в ведомстве.