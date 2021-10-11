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Писающий мальчик: в Красноярске полицейский приехал на вызов и нагадил в подъезде

7:47:1110/11/2021Фото: кадры из видео
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Его вызвали для того, чтобы он прогнал бомжа.

Кадры с камер видеонаблюдения

7 октября неприятный инцидент для жильцов многоквартирного дома произошел в подъезде. Необычное поведение сотрудника внутренних дел сняла камера видеонаблюдения в доме № 34 на улице Робеспьера в Красноярске. Видеозапись сразу же выложили возмущенные жильцы дома, которые рассказали, что в этот день приехали двое полицейских, которые вызывали для того, чтобы выгнать из подъезда бомжа.

С поставленной задачей они справились, а вот один из сотрудников отличился. Он справил нужду на верхнем этаже многоквартирного дома, предварительно отдав коллеге планшет с бумагами.

Сейчас ведут поиск несдержанного сотрудника.

По опубликованному видео назначено проведение служебной проверки, и в случае установления вины сотрудника он будет привлечен к установленной законом ответственности, — прокомментировали в ведомстве.

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