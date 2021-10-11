В Новосибирске скорая насмерть сбила 7-летнюю девочку

Сегодня, 11 октября, днем в Дзержинском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Там скорая насмерть сбила ребенка. Очевидцы трагедии сообщают, что наезд на ребенка произошел на тротуаре возле дома №53 по улице Трикотажная. Также они отмечают, что скорая ехала по дороге задним ходом.
В отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что девочке было всего семь лет. Она шла по тротуару. Несмотря на все попытки врачей спасти ее, она скончалась на месте ДТП. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.