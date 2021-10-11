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В Бердске изменили маршруты общественного транспорта из-за ремонта дороги на ул. Черемушной, рассказала начальник транспортного отдела

11:04:3310/11/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой
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По Черемушной, как говорят граждане, «ни проехать ни пройти». Автобусы межмуниципальных маршрутов №332 и 325 теперь ездят с остановки «Космической».

Надежда Нятина прокомментировала ситуацию с транспортом в Бердске

В Бердске все больше и больше бердчан жалуются на работу общественного транспорта из-за ремонта ул. Черемушной.

В редакцию «Курьер.Среда» жители неоднократно заявляли, что по улице «ни проехать ни пройти». Недавно одна из бердских мам заявила, что на дороге вырыли подобие котлована и детям сложно попасть в школы.

Сегодня, 11 октября, начальник транспортного отдела мэрии Бердска Надежда Нятина прокомментировала работу общественного транспорта и уведомила горожан о новых изменениях.

- На сегодняшний день ситуация такова, что маршрут №14 едет до поселка Борового, оттуда забирает пассажиров. Маршрут №17 не едет до поселка Борового. Он направляется через Зеленую рощу. Иначе никак не уложиться в расписание. Межмуниципальные маршруты также паркуются в поселке Боровом, едут через остановку "Космическую" и оттуда увозят пассажиров, - рассказала Надежда Валерьевна во время пресс-подхода со СМИ.

Как выяснилось, большинству бердчан уже было известно, что остановка "Торговый центр" "выпала" из маршрута.

- Пассажиров забирают с ближащих остановок: Космической, поселка Борового, Зеленой Рощи и Лунной,- отметила Нятина.

В городе уже прошли проверки Ространснадзора по нынешним изменениям в работе автобусов в Бердске. Объявления для жителей разместили водители в своих салонах. Вопрос по окончанию строительных работ пока остается открытым. Как сообщал "Курьер.Среда" и. о. главы Бердска Владимир Захаров, ремонт дороги на Черемушной должен завершится к 1 ноября. В противном случае подрядчика ждут штрафные санкции.

Более подробно ознакомиться с комментарием начальника транспортного отдела вы сможете на видео.

Ремонтные работы на улице Черемушной

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автобустранспортмаршрутизмененияремонт черемушнаяНадежда Нятина
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