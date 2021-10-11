В Пермском крае мальчики у школы устроили «оргию»: Омбудсмен возмущен и требует проверку

На 11 октября известно, что региональная прокуратура Пермского края начала проверку после появления информации об "оргии" мальчиков на улице рядом со школой, сообщили в ведомстве.
В ходе расследования стало известно, что в соцсетях обнаружились подробности закрытой беседы в лысьвенском паблике. Там на видео школьники примерно 8-12 лет, "насилуют" друг друга по обоюдному согласию. Действие происходило якобы перед лицеем в пермской Лысьве. Как выяснилось позже, видео было удалено.
Однако после увиденного, уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, в своем Instagram-аккаунте настоятельно рекомендовал руководству прокуратуры и Роскомнадзора дать "принципиальную оценку органам полиции, пермскому УФСБ, их должностным лицам по той информации, которая распространяется в социальных сетях Прикамья".
Но в прокуратуре отвечают, что сейчас идут проверки, делать выводы пока рано.