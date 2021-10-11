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В Пермском крае мальчики у школы устроили «оргию»: Омбудсмен возмущен и требует проверку

10:34:1510/11/2021Фото: Pixabay
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Прокуратура ведет расследование по факту непристойного поведения ребятишек.

Прокуратура занялась проверками

На 11 октября известно, что региональная прокуратура Пермского края начала проверку после появления информации об "оргии" мальчиков на улице рядом со школой, сообщили в ведомстве.

В ходе расследования стало известно, что в соцсетях обнаружились подробности закрытой беседы в лысьвенском паблике. Там на видео школьники примерно 8-12 лет, "насилуют" друг друга по обоюдному согласию. Действие происходило якобы перед лицеем в пермской Лысьве. Как выяснилось позже, видео было удалено.

Однако после увиденного, уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, в своем Instagram-аккаунте настоятельно рекомендовал руководству прокуратуры и Роскомнадзора дать "принципиальную оценку органам полиции, пермскому УФСБ, их должностным лицам по той информации, которая распространяется в социальных сетях Прикамья".

Но в прокуратуре отвечают, что сейчас идут проверки, делать выводы пока рано.

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