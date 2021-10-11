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После смертельной поножовщины подростков в школе Махачкалы СК возбудил дела против директора и руководства ЧОПа

1:13:0710/11/2021Фото: Следком
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Фигурантам вменяют халатность и оказание услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности жизни и здоровья. В ходе драки школьник ударил одноклассника ножом, от чего тот умер в больнице.

Следователи возбудили дела в отношении руководства школы и ЧОПа

После произошедшей трагедии в школе Махачкалы проводится расследование обстоятельств и причин произошедшего. В пресс-службе СК в понедельник заявили, что возбуждены уголовные дела в отношении директора учебного заведения, его заместителя и руководства ЧОП, охранявшего школу.

- В отношении директора школы и заместителя директора по воспитательной работе следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ ("Халатность"), а также в отношении руководства частного охранного предприятия, осуществлявшего охрану порядка в школе, по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"), - говорится в сообщении СК.

Как сообщают следователи, 11 октября в школе №51 города Махачкалы между одноклассниками произошла драка, в ходе которой один из противников ударил второго ножом. После получения ранения подростка госпитализировали, он умер в больнице. 15-летний подозреваемый в убийстве доставлен в отделении полиции, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что глава СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль проведение расследования происшествия в школе.

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