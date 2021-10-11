В Бердске ловят безмасочников в автобусах и маршрутках: Наказывают и пассажиров, и водителей

В Бердске 777 местных жителей находятся под медицинским наблюдением в связи с коронавирусом. В связи с этим администрация города решила провести рейд по соблюдению масочного режима в общественным транспорте. В рейд чиновники вышли вместе с сотрудниками полиции и представителями Административно-технической инспекции. Проверка прошла на остановках «Универмаг» и «Семь ветров».
- Выявлено, что нарушения имеют место как у водителей, так и более чем у половины пассажиров. После предупреждения маски надевались пассажирами за исключением единичных случаев. Информация о нарушителях передана в отдел транспортного обслуживания для принятия мер в отношении перевозчиков, - сообщили в пресс-центре бердской мэрии в понедельник.
Владимир Захаров, исполняющий обязанности мэра Бердска, поручил усилить контроль за исполнением постановления губернатора по соблюдению масочного режима.
- Кто бы к этому как ни относился, но пока другого способа защититься у нас нет, – отметил Захаров и напомнил, что масочный режим в других странах гораздо жестче, чем в России.
По информации начальника транспортного отдела мэрии Надежды Нятиной, за минувшую неделю состоялось 5 рейдов на городских, межмуниципальных и дачных маршрутах. В ходе осмотров проверено соблюдение масочного режима водителями транспортных средств. Было проверено 18 муниципальных и 9 межмуниципальных маршрутов. Среди пассажиров ведется разъяснительная работа по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима.
По результатам ранее проведенных рейдовых мероприятий минтрансом Новосибирской области, двум перевозчикам из Бердска выписали административные штрафы.