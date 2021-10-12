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Феофан Милостивый: в народный праздник 12 октября по вековым традициям обязательно накрывали стол с очень жирным видом мяса

1:00:5010/12/2021Фото: pixabay.com
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Как правило, 12 октября бывает туманным утро и день с легким дождиком.

заяц
Удачливый охотник мог добыть "именного" зайца в этот день

Христианин Феофан был родом из сирийского города. Жил он в достатке и часто помогал нуждающимся, кто нуждался в средствах на лечение болезней или же не мог найти кров, чтобы переночевать. За то что был он безотказен в благотворительности, прозвали его Милостивым.
Но, случилось так однажды, что по воле Господа, лишился он всего чем владел. Безбедное существование превратилось в испытания для его духа и тела. Несмотря на то, что тело было поражено неведомой болезнью, и Феофан, по сути, гнил заживо, стойко он сносил все невзгоды и тяготы. Жена его была в отчаянии от собственного бессилия, но Феофан приободрял ее и во всем поддерживал, не жалуясь на судьбу и болезнь.
В день, когда был близок час смерти Феофана, над городом разразилась невиданной силы гроза. Раскаты грома оглушали, а молнии глаза слепили. Рыдала, заливаясь слезами супруга его, понимая что умирает муж, и даже похоронить его не сможет. Но успокоил тот ее, сказав что все сейчас закончится. И, в самом деле, с последним вздохом Феофана, буря прекратилась. Чудо же было в том, что тело его очистилось от болезни и стало источать целебное благовоние.

В народе считали, что Феофан, как дарящий добро, в этот день накидывает свой кафтан на солнце. Как правило, 12 октября бывает туманным утро и день с легким дождиком. При этом днем, в целом, тепло. Ночные звезды на ясном небе "на Феофана" обещали сухую погоду - "Гляди в окошко, там репы лукошко".

На Феофанов день, что называли по-другому, Кириак-отшельник, выходили в поле- охотиться на зайца. Удачливый охотник мог добыть "именного" зайца в этот день. В конце дня, в таком случае, устраивали пышное застолье. За столом было принято рассказывать и слушать охотничьи байки. Отшельником Кириака звали за то, что часто путешествовал он и не сидел долго на одном месте. А по охотничьим повериям, чем жирней был заяц, тем больше будет удачи у охотника в этом году.

По народным приметам, если в утром 12 октября деревья в инее, то день будет солнечным. А если утренний ветер стихнет к вечеру, то ясная погода продержится несколько ближайших дней.

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охотникзаяцФеофан Милостивыйкририак-отшельник
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