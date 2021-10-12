Мясников не хватает на фермах Англии: тысячи свиней отправят на смерть

Нехватка опытных мясников и рабочих на скотобойнях означает, что перерабатывающие предприятия страны отказываются принимать свиней, которые должны входить в пищевую цепочку, пишет dailymail.co.uk.
На прошлой неделе на фермах было убито около 600 свиней, однако сейчас эта цифра значительно увеличилась, и десятки тысяч свиней должны быть забиты и сожжены. Эксперты отрасли предполагают, что их общее количество может достигнуть 120 000 человек.
Один отраслевой источник сообщил, что есть три фермы, каждая с 1500 свиньями, где животные должны быть забиты и выброшены на этой неделе. Считается, что по крайней мере один из них находится в Восточной Англии.
Фермеры и ветеринары возмущены бездействием правительства в этом вопросе и возмущены комментариями Бориса Джонсона, пролившего свет на массовую бойню.
Президент NFU Минетт Баттерс сказала: «Это не размахивание саваном. Это очень и очень сложная ситуация для свиноводов. Мы потенциально смотрим на конец размера свиноводческой структуры, которая у нас есть в этой стране, если мы не отсортируем ее».
Премьер-министр пошутил по этому поводу в серии интервью. Он предположил, что, поскольку свиней обычно забивают для еды, выбраковка не вызывает серьезного беспокойства.
Фермеры утверждают, что убивать свиней и бросать их в скип, а не видеть, как они попадают в пищевую цепочку, - это скандал, не в последнюю очередь с точки зрения пищевых отходов и растущего использования продовольственных банков. Ветеринар Дункан Беркшир, который участвует в планировании любой выбраковки, сказал, что эти замечания были «чрезвычайно разочаровывающими».
Он поддерживает связь с Министерством окружающей среды и сельских районов, чтобы решить проблему перенаселенности, поскольку забой взрослых свиней происходит недостаточно быстро. Он сказал: «К сожалению, эти дискуссии связаны с ужасным случаем, когда мы смотрим не только на то, когда, но и на то, как нам придется провести выбраковку здоровых животных, которые затем просто отправятся на сжигание».
Он добавил, что количество уже забитых свиней «к сожалению начинает расти».