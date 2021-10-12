Можно ли 12 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день Преподобного Кириака отшельника?

12 октября православные христиане отдает дань памяти Кириаку Отшельнику.
Согласно истории, он был пострижен в монахи в Коринфе. Спустя же несколько лет после пострига, Кириак ушел в Иордан, где тогда пребывал святой Герасим. Общаясь с юным Кириаком, он посоветовал тому посвятить себя богослужению и монастырскому житию. Этот совет возымел действие, и спустя некоторое время, юный монах заслужил уважение и благосклонность святого Герасима, за свое смирение и прилежание в монастырской жизни.
После смерти Герасима, Кириак вернулся в родной монастырь где был пострижен когда-то. Там у него состоялось знакомство с иноком Фомой, что стал ему собеседником в богословских беседах. После перевода Фомы в Александрию, Кириак, приняв обет молчания, отправился в Сукийиский монастырь. Проведя там четыре года, он был удостоен сана дьякона и, спустя еще несколько лет принял сан канонарха.
Пребывая в преклонном возрасте, Кириак ушел жить в пустыню. Тем самым он хотел добиться большей строгости в быте, чтобы проводить больше времени в молитвах Богу. История гласит, что во время жизни в пустыне, его сопровождал лев, что охранял святого от бандитов и принимал еду из рук его.
Умер Кириак Отшельник в весьма преклонном(по тем временам) возрасте 109 лет, своей смертью.
В день Кириака Отшельника нельзя делать траты. Будь то азартная игра или деньги. В этот день, считалось происходит прощание до весны с умершими. Поэтому, надо оставить угощение на могилах близких или родственников. Поминовение трапезой же должно проходить в кругу семьи. Обязательным было посещение храма, чтобы свечку поставить.
Из запретов же, практически все они так или иначе связаны с охотой. Например, жена не должна была рассказывать соседям куда и когда ушел муж на охоту, иначе можно было накликать на него несчастный случай на охоте. Так же, не рассказывали с какой добычей вернулись в этот день, чтобы охотничья удача не отвернулась. Вместо этого, вечером собирались за богатым столом и рассказывали охотничьи байки.
Строгих запретов по уборке дома нет.
А капусту солить, согласно лунному календарю, это самые подходящие дни- с 7 по 19 октября 2021(на растущую Луну).