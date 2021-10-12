Грешно ли работать 12 октября в день Преподобного Кириака отшельника?

Двух святых поминает православие 12 октября. Это Кириак Отшельник и Феофан Милостивый.
Кириак Отшельник
Жизнь этого святого была всецело отдана служению Богу и отшельничеству. С малолетства, Кириак был приближен к церкви: подростком его взяли чтецом в храм, а после 18 лет он был пострижен в монахи. Однако, прежде он тайком ушел из дома и совершил путешествие в Иерусалим, где принял послушание в одном из монастырей. После чего Кириак был пострижен в еще более отдаленном монастыре.
Дальнейшая жизнь он провел в молитвах и трудах при монастырях. Около десяти лет, он не разговаривал, поскольку принял обет молчания, а в возрасте довольно преклонном(около 70 лет) ушел жить в Натуфскую пустыню. Там ему довелось сотворить чудо, излечив от бесов жителя одной из деревень, что обратился к нему за помощью. Люди все чаще стали искать исцеления у Кириака, но тот лишь к уединению стремился. Интересно, что водил он дружбу со львом, который охранял его от разбойных людей. До 109 лет дожил Кириак, но до конца дней был в трезвом уме и стоял на своих ногах без помощи трости или посоха.
Феофан Милостивый
Сей святой был известен тем, что давал кров и пускал на постой тех, кому нечем было за него заплатить. Никогда не отказывал он нуждающимся в средствах для борьбы с болезнями. В итоге, все его имущество растаяло, а сам Феофан получил тяжелую болезнь. Стойко переносил он все тяготы этой болезни, хоть и поедала она плоть и причиняла страдания. После смерти же, тело Феофана внезапно очистилось от признаков болезни и стало мираточить целебным маслом, что помогло немалому количеству страждущих исцеления.
Можно ли работать
Никаких строгих запретов на этот счет нет. Все запреты больше относятся в охоте. Этот день считается праздником охотником. Принято в этот день добывать "именного" зайца, а вечером, за обильным столом рассказывать байки об охоте. Только не о добыче этого дня, иначе удачи не будет в сезоне охоты. Так же, жена охотника не должна была говорить кому бы то ни было когда и когда ушел супруг на охоту, чтобы не навлечь беду на него во время охоты.