В Оренбуржье у владельца цеха поддельного алкоголя изъяли более 1, 8 млн рублей

СК РФ продолжает возбуждать уголовные дела по фактам отравлений оренбуржцев алкоголем. На данный момент от «паленки» погибли 34 человека.
С каждым днем увеличивается число пострадавших, сейчас их 64 человека. Больше половины из них скончались.
Отметим, с момента поступления сообщений об отравлениях граждан возбуждены 14 уголовных дел, на сегодня следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установлены и задержаны 15 лиц, в отношении 8 из которых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в Центральном аппарате СКР.
На днях, во время обысков в жилище одного из организаторов цеха по производству смертельного суррогата сотрудники ведомства нашли более 1,8 млн рублей. А также документы, по которым партия метанолсодержащей жидкости привезена из города Уфы.
Расследование уголовного дела продолжается.