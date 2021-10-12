В Дагестане школьники избили оператора, снимавшего сюжет про зарезанного ученика

10 октября журналисты приехали в школу номер 51, для съемок сюжета о недавнем происшествии. Но несколько старшеклассников не порадовались данному факту и напали на телеоператора.
История вопроса: в телекомпанию "Подъем" поступила информация, что оператор с журналистами пытались собрать материал и пообщаться с очевидцами в школе, где скончался юноша от ранения ножом.
Журналисты отметили, у всех в учебном заведении было "шоковое состояние, люди рыдали" и, возможно, присутствие чужих людей добило и так разбитых по состоянию детей.
Пострадавший оператор на данный момент находится в больнице с многочисленными гематомами, ему назначен рентген. При этом коллегам Магомедов сообщил, что, вероятно, не будет писать заявление правоохранителям на подростков.
Но по факту убийства школьника возбуждено уголовное дело.
Напомним. вчера в одной из Дагестанских школ подрались два 15-летних подростка. В ходе конфликта один из них достал нож и ударил своего оппонента. В итоге, последний скончался в больнице от полученный травм.