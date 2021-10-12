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В Дагестане школьники избили оператора, снимавшего сюжет про зарезанного ученика

2:27:3410/12/2021Фото: Pixabay
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Мужчина отказывается писать заявление в полицию.

Оператор с гематомами лежит в больнице. Фото: pixabay.com

10 октября журналисты приехали в школу номер 51, для съемок сюжета о недавнем происшествии. Но несколько старшеклассников не порадовались данному факту и напали на телеоператора.

История вопроса: в телекомпанию "Подъем" поступила информация, что оператор с журналистами пытались собрать материал и пообщаться с очевидцами в школе,  где скончался юноша от ранения ножом.

Журналисты отметили, у всех в учебном заведении было "шоковое состояние, люди рыдали" и, возможно, присутствие чужих людей добило и так разбитых по состоянию детей.

Пострадавший оператор на данный момент находится в больнице с многочисленными гематомами, ему назначен рентген. При этом коллегам Магомедов сообщил, что, вероятно, не будет писать заявление правоохранителям на подростков.

Но по факту убийства школьника возбуждено уголовное дело.

Напомним. вчера в одной из Дагестанских школ подрались два 15-летних подростка. В ходе конфликта один из них достал нож и ударил своего оппонента. В итоге, последний скончался в больнице от полученный травм.

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побоиДагестанработа журналиста
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