«Вызов»: как идет съемка киноэкипажа на МКС с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко

5 октября этого года на Международную космическую станцию отправился первый экипаж, в составе которого актриса и режиссер - они будут впервые снимать кино в космосе. О том, как проходят съемки - в нашем материале.
Перед полетом в космос вся съемочная бригада проходила особую подготовку, изучить аппаратуру космического аппарата, научиться двигаться и работа в скафандре, подготовиться с экстренным ситуациям. Актрису Юлию Пересильд и режиссера Шипенко во время “миссии” сопровождает профессиональный космонавт.
Режиссер проекта отметил:
"Мы практически в графике, в котором планировали находиться. Так что сегодня пока все идет по плану", - сказал Шипенко в ходе переговоров с Центральным управлением полетами. "Мы сняли несколько сцен, две конкретно", - цитирует слова режиссера “Интерфакс”.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отмечал, все члены экипажа чувствую.
“Врачи отмечают хорошее состояние здоровья участников космического полета. Полет нормальный. Работают по заранее утвержденной программе", - написал он в твиттере.
Согласно сюжета драматической картины “Вызов”, девушке-врачу в силу обстоятельств придется отправиться в космос, для спасения одного из ченов экипажа. Анонсировали проект еще в 2020 году, заявки подали более 3 тысяч женщин. Им нужно было пройти строгий отбор по медицинским показателям. Планируется, что Пересильд и Шипенко вернутся на Землю ближе к 20 числам октября, когда отснимут все необходимые сцены.
По словам Рогозина съемки подобного фильма на космической станции - это только начало, по плану еще будет документальная лента. Таким образом руководство Роскосмоса хочет подчеркнуть, что со временем космос станет более доступным для различных категорий граждан.
Клим Шипенко прославился фильмом “Холоп”, который возглавил кассовые сборы в прошлом году и был тепло принят кинокритиками. Также снял криминальный триллер “Текст”. Юлия Пересильд известна множественными ролями в кино. Из последнего с ней вышел фильм Кирилла Серебрянникова “Петровы в гриппе”.