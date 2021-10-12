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В Тульской области 10-летний мальчик порезал друга из-за опавшей листвы

4:32:0110/12/2021
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Ребенок находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

До факту убийства ведутся все следственные работы. Фото: pixabay.com

11 октября стало известно, что в Туле правоохранительные органы проводят проверку после того, как 10-летний школьник ранил ножом своего 12-летнего друга, сообщает УМВД региона.

В региональном Минздраве рассказали, что пострадавшего мальчика доставили в областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Как отмечают все региональные СМИ, инцидент произошел вечером 10 октября. Во время прогулки 12-летний мальчик закинул 10-летнему приятелю за шиворот горсть опавшей листвы, но тот не понял шутки и набросился на шутника с ножом.

Напомним, 11 октября в Махачкале 16-тилетний подросток во время драки достал нож и вонзил его в своего 15-летнего одноклассника. Мальчика госпитализировали, однако медики не смогли спасти ему жизнь. Агрессора задержали полицейские, которым школьник объяснил, что находился в состоянии аффекта.

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