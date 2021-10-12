В Новосибирске будут судить водителя BMW за гибель 12-летнего мальчика на пешеходном переходе

В Новосибирске следственный комитет закончил расследование уголовного дела по обвинению 41-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В ходе следствия было установлено, что 5 июня около 17:30 обвиняемый, под управлением иномарки «ВMW X6», ехал в Октябрьском районе города и проехал на красный сигнал светофора, не снизив скорость до полной остановки транспортного средства, выехал на регулируемый пешеходный переход и наехал на 12-летнего ребенка. Мальчик в этот момент пересекал проезжую часть на велосипеде на зеленый сигнал светофора. От полученных сильных травм ребенок скончался на месте.
По итогу, обвиняемого признали виновным и заключили под стражу. Вину в совершении указанного преступления он признал в полном объеме.
Следователями была собрана полная доказательная база. Уголовное дело вместе с утвержденным прокурором Октябрьского района города Новосибирска обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.