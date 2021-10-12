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Жители Бердска могут задать вопросы губернатору Новосибирской области

6:27:5810/12/2021
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Речь пойдет о коронавирусе и вакцинации.

Горожане смогут получить ответы на те вопросы, которые не знали кому задать. Фото: pixabay.com

15 октября 2021 года в общественной приемной Губернатора Новосибирской области с 10 до 12 часов будет проведена «прямая телефонная линия» по теме: «О проведении обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям».

В «прямой телефонной линии» примут участие специалисты министерства здравоохранения Новосибирской области и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области.

Телефон «прямой линии» общественной приемной Губернатора Новосибирской области: 8-800-700-84-73

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