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В Бердске новые депутаты заменят спикера Владимира Голубева на первой сессии после выборов 14 октября 2021

6:42:0310/12/2021
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Народные избранники рассмотрят в новом составе восемь вопросов.

Голубева сменят на посту председателя горсовета. Фото: «Курьер.Среда.»

19 сентября в России прошел единый день голосования. Бердск он не обошел стороной –в нашем городе избирали депутатов в городской совет. Первая сессия новых народных избранников состоится уже 14 октября. На ней депутаты рассмотрят сразу восемь вопросов. Один из главных – отставка председателя совета депутатов, а также, кто сменит его на посту. Напомним, что ранее эту должность занимал Владимир Голубев.

Также народные избранники обсудят структуру Совета депутатов города Бердска пятого созыва, избрание заместителя председателя Совета депутатов, утверждение председателей и заместителей председателей комитетов Совета депутатов города Бердска пятого созыва и многие другие.

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депутатыпервая сессия. председательВладимир Голубев
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