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12.10
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В Новосибирской области вводят QR-коды и обязательную вакцинацию

8:38:0410/12/2021
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Заболеваемость в регионе растет стремительными темпами.

Заболеваемость растет, власти решили принимать серьезные меры. Фото: pixabay.com

До конца дня 12 октября будет принято точное решение по введению жестких ограничений по предотвращению заболеваемости коронавирусом. В обсуждении вопроса принимают участие: оперативный штаб по коронавирусу и Роспотребнадзор Новосибирской области.

Таким образом, после решения ведомств, на массовых мероприятиях с большим количеством участников будут требовать QR-код о вакцинации в течение года или о том, что участник переболел, или ПЦР-тест об отсутствии ковида. Для сотрудников общепита и сферы образования вакцинацию планируют сделать обязательной.

Напомним, ранее "Курьер.Среда" сообщал, что подобные вопросы же поднимались на различных совещаниях несколько раз. Но ситуация с заболеваемостью позитивом не блещет, поэтому местные власти решительно настроены.

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ограничениярегионкоронавирус
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