В Кремле высказали свое отношение к штрафам за отказ от вакцинации

Политик настаивает на том, чтобы в России не были введены штрафные санкции на тех, кто отказывается вакцинироваться. Такое мнение он высказал после предложения от вирусолога Александра Лукашева.
-Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране, — заявил Песков.
Политик утверждает, что подобные ограничения противоречат социальному характеру государства.
-Социальный характер нашего государства записан в нашей Конституции, и самый большой приверженец этого социального характера — президент Путин, — заявил Песков.
Напомним, ранее член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев предложил ввести штраф за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Специалист посчитал, что сумма в 5 тысяч рублей в месяц «была бы вполне адекватной».