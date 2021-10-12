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Бухгалтер сельсовета похищала бюджетные деньги по фиктивным договорам на уборку улиц в Новосибирской области

11:32:0210/12/2021
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Суд вынес ей условный срок - обвиняемая полностью признала свою вину.

Суд огласил приговор бухгалтеру, который еще не вступил в законную силу. Фото: из архива Курьер.Среда

За совершение коррупционного преступления суд вынес приговор главному бухгалтеру сельсовета в Новосибирской области, сообщили 12 октября в региональном управлении СКР.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о муниципальном служащем Колбасинского сельского совета Кыштовского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

-С 2018 по 2019 годы обвиняемая, используя должностное положение и вверенный ей ключ электронной цифровой подписи главы сельсовета, перечислила на свой банковский счет с счета администрации муниципального образования денежные средства в размере свыше 60 тысяч рублей. Бюджетные деньги предназначались на оплату контрактов с предпринимателями по уборке улиц от мусора и за вывоз снега, - рассказали подробности в Следственном комитете.

Следствие и суд установили, что она заключала фиктивные договоры от имени физических лиц и главы сельского совета по оказанию услуг гражданами. Фактически работы не выполнялись.

Вину обвиняемая признала в полном объеме. И получила наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы (условно с испытательным сроком 6 месяцев).

Приговор не вступил в законную силу.

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