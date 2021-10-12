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В Омске пенсионерка 35 лет живет в цистерне без газа и электричества и каждый день боится умереть

3:02:0710/12/2021
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Она так и дождалась обещанной квартиры, хотя была вторая на очереди, а потом завод развалился.

35 лет в бочке прожила женщина в ожидании квартиры. Фото: НТВ

Светлана Чернова полжизни провела в цистерне, в которую она переехала с мужем в надежде, что быстрее получат квартиру. С 29 лет женщина находится в заложниках «медвежьей услуги», которую ей оказали знакомые. Именно люди, которые уже получили квартиры на тот момент, и подсказали семье, что поселившись во времянке, они смогут быстрее переехать в новую квартиру.

- Я по очереди была вторая, а вместо меня влезла та, которая в очереди была 70-я. Продала квартиру, уехала в Германию, и я осталась ни с чем. Потом завод развалился, - вспоминает героиня сюжета НТВ.

Как рассказывает пенсионерка, она не живет, а выживает уже 35 лет и все время боится не проснуться и погибнуть, как ее соседи, которые заживо сгорели в такой же времянке.

В жилье, которое трудно назвать этим словом, есть кухня, но нет ни газа, ни электричества. Воды тоже нет — ее она приносит с колонки. На зиму пенсионерку помещают в хоспис, чтобы избежать трагедии.

Недавно ей предложили переехать в дом престарелых, но россиянка говорит, что хочет жить свободным человеком. В настоящее время решается вопрос о выделении жилья для Светланы Черновой, но когда это произойдет, неизвестно, а в Омске уже выпал снег.

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цистерна35 лет в бочкеотсутствие жилья
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