В Омске пенсионерка 35 лет живет в цистерне без газа и электричества и каждый день боится умереть

Светлана Чернова полжизни провела в цистерне, в которую она переехала с мужем в надежде, что быстрее получат квартиру. С 29 лет женщина находится в заложниках «медвежьей услуги», которую ей оказали знакомые. Именно люди, которые уже получили квартиры на тот момент, и подсказали семье, что поселившись во времянке, они смогут быстрее переехать в новую квартиру.
- Я по очереди была вторая, а вместо меня влезла та, которая в очереди была 70-я. Продала квартиру, уехала в Германию, и я осталась ни с чем. Потом завод развалился, - вспоминает героиня сюжета НТВ.
Как рассказывает пенсионерка, она не живет, а выживает уже 35 лет и все время боится не проснуться и погибнуть, как ее соседи, которые заживо сгорели в такой же времянке.
В жилье, которое трудно назвать этим словом, есть кухня, но нет ни газа, ни электричества. Воды тоже нет — ее она приносит с колонки. На зиму пенсионерку помещают в хоспис, чтобы избежать трагедии.
Недавно ей предложили переехать в дом престарелых, но россиянка говорит, что хочет жить свободным человеком. В настоящее время решается вопрос о выделении жилья для Светланы Черновой, но когда это произойдет, неизвестно, а в Омске уже выпал снег.