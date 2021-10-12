Собянин: Минимальную пенсию в Москве повысят до 21 193 рублей

Минимальная пенсия у москвичей с учетом городской доплатой увеличится до 21 193 рублей, сообщили 12 октября на заседании правительства Москвы. Столичные власти одобрили проект бюджета на 2022 год и плановый период до 2024 года.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, минимальная пенсия неработающих пенсионеров в городе будет в полтора раза выше, чем предусмотрено федеральным законодательством. Сейчас она равна 20 222 рублям. В последний раз ее повышали в январе на 3,7% (с 19 500 рублей).
Городскую доплату получают 2,1 миллиона столичных пенсионеров, отметили московские чиновники.
В сообщении пресс-службы столичной мэрии отмечается, что всего на оказание мер социальной поддержки жителям Москвы в денежной и натуральной форме (доплаты к пенсиям, льготы на проезд в общественном транспорте, оплату жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение и многие другие) в бюджете на 2022 год предусмотрено 564,5 млрд руб. По сравнению с 2021 годом расходы на эти цели вырастут на 6,1%.
В проект бюджета на 2022 год также заложена индексация социальных пособий на 4,8%. Всего на меры соцподдержки предусмотрены 602,9 млрд рублей в следующем году (1,9 трлн за три года). Вырастут на такой же процент зарплаты педагогов, медиков и других бюджетников.