Супружеская пара обвиняется в попытке продать секреты ВМФ США, скрывая данные о подводной лодке в бутерброде с арахисовым маслом

Инженеру-ядерщику ВМС США и его жене было предъявлено обвинение в попытке поделиться некоторыми из самых секретных американских секретов подводных технологий.
Такие страны, как Россия и Китай, давно ищут эти секреты, но недавно опубликованные судебные документы предполагают, что пара, возможно, пыталась поделиться подробностями со страной, более дружелюбной с США, пишет yourtango.com.
Кто такие Джонатан и Диана Тоббе?Джонатан Тоббе - 42-летний военно-морской инженер с высшим уровнем допуска к службе безопасности, который был приписан к отделу реакторной инженерии ВМС США.
Джонатан и его жена Диана, учительница частной школы, были обвинены в продаже сверхсекретной военной информации США за последний год.
Согласно судебным документам, в 2020 году Джонатан отправил пакет, содержащий конфиденциальные документы и инструкции о том, как вести зашифрованную связь с ним в будущем, неизвестной иностранной державе.
С тех пор Джонатан якобы заключает сделки по продаже сверхсекретных военных данных, полученных в результате его роли высокопоставленного военно-морского инженера, своему иностранному контакту.
Джонатана обвиняют в том, что он контактировал с иностранными шпионами по электронной почте, обсуждая шпионаж и дальнейшие сделки по передаче конфиденциальной информации в обмен на платежи в биткойнах.
Джонатан и Диана якобы провели тупик, где они оставляли сверхсекретные данные в заранее определенных местах, чтобы их иностранный шпионский контакт мог их забрать.
Предполагается, что Toebbes были выплачены в криптовалютеВо время одной из предполагаемых высадок Джонатан оставил карточку данных, содержащую конфиденциальную информацию о конструкции и эксплуатации подводных лодок США.
Судебные документы утверждают, что Джонатан тщательно спрятал диск с данными в половине бутерброда с арахисовым маслом, в то время как Диана действовала как наблюдатель.
Джонатан и Диана якобы выполнили сброс, и их иностранные контакты хорошо заплатили, поскольку Джонатан потребовал еще больше биткойнов, чтобы предоставить ключ дешифрования для расшифровки данных на дисках.
Джонатан и Диана, как сообщается, заработали более 100000 долларов в биткойнах, продавая американские военные секреты иностранным державам. Они также якобы указали, что у них есть паспорта и наличные деньги на случай, если им понадобится бежать из Соединенных Штатов с помощью своих иностранных союзников.
Но у наших обвиняемых предателей была проблема. На самом деле они никогда не общались с какими-либо иностранными организациями.
Шпионы, с которыми общались Тоббс, были агентами ФБРВсе это время все электронные письма, тупики, платежи были ловушкой ФБР, чтобы поймать потенциальных саботажников в процессе шпионажа.
Джонатан и Диана были арестованы 9 октября и должны предстать перед судом на этой неделе.
Не то чтобы я никому советовал совершать измену, но, возможно, удостоверьтесь, что ваши иностранные шпионские контакты на самом деле не агенты ФБР, ДО того, как обвинить себя в шпионаже.