Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Супружеская пара обвиняется в попытке продать секреты ВМФ США, скрывая данные о подводной лодке в бутерброде с арахисовым маслом

8:00:0110/12/2021,Дэн О'Рейли
0

Во время одной из предполагаемых высадок Джонатан оставил карточку данных, содержащую конфиденциальную информацию о конструкции и эксплуатации подводных лодок США .

Джонатан и его жена Диана, учительница частной школы, были обвинены в продаже сверхсекретной военной информации США за последний год. Фото: Dianatoebbe / Instagram

Инженеру-ядерщику ВМС США и его жене было предъявлено обвинение в попытке поделиться некоторыми из самых секретных американских секретов подводных технологий.

Такие страны, как Россия и Китай, давно ищут эти секреты, но недавно опубликованные судебные документы предполагают, что пара, возможно, пыталась поделиться подробностями со страной, более дружелюбной с США, пишет yourtango.com.

Кто такие Джонатан и Диана Тоббе?

Джонатан Тоббе - 42-летний военно-морской инженер с высшим уровнем допуска к службе безопасности, который был приписан к отделу реакторной инженерии ВМС США.

Джонатан и его жена Диана, учительница частной школы, были обвинены в продаже сверхсекретной военной информации США за последний год.

Согласно судебным документам, в 2020 году Джонатан отправил пакет, содержащий конфиденциальные документы и инструкции о том, как вести зашифрованную связь с ним в будущем, неизвестной иностранной державе.

С тех пор Джонатан якобы заключает сделки по продаже сверхсекретных военных данных, полученных в результате его роли высокопоставленного военно-морского инженера, своему иностранному контакту.

Джонатана обвиняют в том,  что он контактировал с иностранными шпионами по электронной почте, обсуждая шпионаж и дальнейшие сделки по передаче конфиденциальной информации в обмен на платежи в биткойнах.

Джонатан и Диана якобы провели тупик, где они оставляли сверхсекретные данные в заранее определенных местах, чтобы их иностранный шпионский контакт мог их забрать.

Предполагается, что Toebbes были выплачены в криптовалюте

Во время одной из предполагаемых высадок Джонатан оставил карточку данных, содержащую конфиденциальную информацию о конструкции и эксплуатации подводных лодок США.

Судебные документы утверждают, что Джонатан тщательно спрятал диск с данными в половине бутерброда с арахисовым маслом, в то время как Диана действовала как наблюдатель.

Джонатан и Диана якобы выполнили сброс, и их иностранные контакты хорошо заплатили, поскольку Джонатан потребовал еще больше биткойнов, чтобы предоставить ключ дешифрования для расшифровки данных на дисках.

Джонатан и Диана, как сообщается, заработали более 100000 долларов в биткойнах, продавая американские военные секреты иностранным державам. Они также якобы указали, что у них есть паспорта и наличные деньги на случай, если им понадобится бежать из Соединенных Штатов с помощью своих иностранных союзников.

Но у наших обвиняемых предателей была проблема. На самом деле они никогда не общались с какими-либо иностранными организациями.

Шпионы, с которыми общались Тоббс, были агентами ФБР

Все это время все электронные письма, тупики, платежи были ловушкой ФБР, чтобы поймать потенциальных саботажников в процессе шпионажа.

Джонатан и Диана были арестованы 9 октября и должны предстать перед судом на этой неделе.

Не то чтобы я никому советовал совершать измену, но, возможно, удостоверьтесь, что ваши иностранные шпионские контакты на самом деле не агенты ФБР, ДО того, как обвинить себя в шпионаже.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
шпионшпионажвербовкагостайнаразведчикДиана ТоббеДжонатан Тоббе
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Шпион или разведчик?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Супружеская пара обвиняется в попытке продать секреты ВМФ США, скрывая данные о подводной лодке в бутерброде с арахисовым маслом
8:00:01 10/12/2021
Супружеская пара обвиняется в попытке продать секреты ВМФ США, скрывая данные о подводной лодке в бутерброде с арахисовым маслом
Курение марихуаны может привести к очень серьезным осложнения коронавируса
7:30:17 10/12/2021
Курение марихуаны может привести к очень серьезным осложнения коронавируса
Moderna не планирует делиться рецептом вакцины против коронавируса
7:00:05 10/12/2021
Moderna не планирует делиться рецептом вакцины против коронавируса
Камера дверного звонка запечатлела медведя, подходящего к двери коттеджа посреди ночи
6:30:46 10/12/2021
Камера дверного звонка запечатлела медведя, подходящего к двери коттеджа посреди ночи
Таблетку «Молнупиравир» для лечения ковида создали в США
6:00:50 10/12/2021
Таблетку «Молнупиравир» для лечения ковида создали в США
Вакцины эффективны против большинства вариантов коронавируса и «Дельта» тоже
5:30:05 10/12/2021
Вакцины эффективны против большинства вариантов коронавируса и «Дельта» тоже
Собянин: Минимальную пенсию в Москве повысят до 21 193 рублей
4:01:29 10/12/2021
Собянин: Минимальную пенсию в Москве повысят до 21 193 рублей
Сколько дней продлятся осенние каникулы для школьников России в ноябре 2021 года
4:00:10 10/12/2021
Сколько дней продлятся осенние каникулы для школьников России в ноябре 2021 года
В Москве из окна главка МВД выпал и погиб подозреваемый в мошенничестве
3:46:52 10/12/2021
В Москве из окна главка МВД выпал и погиб подозреваемый в мошенничестве
Обязательную вакцинацию с 12 октября в Новосибирской области ввели для сотрудников сферы услуг и всех госслужащих
3:19:19 10/12/2021
Обязательную вакцинацию с 12 октября в Новосибирской области ввели для сотрудников сферы услуг и всех госслужащих