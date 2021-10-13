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13.10
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Грешно ли работать 13 октября в большой праздник в большой праздник церкви чудотворца и первого святителя Руси Михаила Киевского?

1:30:5410/13/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Митрополит Михаил почил с миром в 992 году, обратив много народа в православную веру, которая стала самой душой русского народа.

Таким образом, крещение утвердило Киев как первый христианский город на Руси

Когда Великий князь Владимир принял святое Крещение, то он попросил Константинополь направить в Русь духовенство для просвещения жителей и основания там христианских Храмов. Патриарх Николай II Хрисобергес назначил епископа Михаила мудрого митрополитом Киевским. Святой Михаил отправился в Киев вместе с шестью епископами и большим количеством духовенства, чтобы проделать большую работу проповедования христианства. Святой Михаил сначала крестил княжескую семью и киевскую знать. Князь Владимир помог Михаилу свергнуть языческих идолов, и повелел всем людям принять Крещение.

Это привело к тому, что киевляне массово собрались на берегах Днепра и были крещены митрополитом и монахами. Таким образом, крещение утвердило Киев как первый христианский город на Руси. Это было трудным и даже опасным делом для Митрополита, потому что язычество глубоко укоренилось на Руси, многие не принимали новую веру. Тем не менее святой митрополит при жизни смог свергнуть идолов в Новгороде и Ростове и основать там Церковь.

Митрополит Михаил почил с миром в 992 году, обратив много народа в православную веру, которая стала самой душой русского народа. Его мощи были найдены нетленными в двенадцатом веке и перенесены в Киево-Печерский монастырь.

Как и в любой другой христианский праздник, работать в этот день не рекомендуется. При этом строгого запрета на какую-либо деятельность нет. Важно только помолиться с утра, а потом идти по своим делам. Весь день нужно проводить с добрыми мыслями, не совершая плохие поступки.

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традициипраздникизапретыдень Михаила Святителя
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