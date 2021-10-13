Грешно ли работать 13 октября в большой праздник в большой праздник церкви чудотворца и первого святителя Руси Михаила Киевского?

Когда Великий князь Владимир принял святое Крещение, то он попросил Константинополь направить в Русь духовенство для просвещения жителей и основания там христианских Храмов. Патриарх Николай II Хрисобергес назначил епископа Михаила мудрого митрополитом Киевским. Святой Михаил отправился в Киев вместе с шестью епископами и большим количеством духовенства, чтобы проделать большую работу проповедования христианства. Святой Михаил сначала крестил княжескую семью и киевскую знать. Князь Владимир помог Михаилу свергнуть языческих идолов, и повелел всем людям принять Крещение.
Это привело к тому, что киевляне массово собрались на берегах Днепра и были крещены митрополитом и монахами. Таким образом, крещение утвердило Киев как первый христианский город на Руси. Это было трудным и даже опасным делом для Митрополита, потому что язычество глубоко укоренилось на Руси, многие не принимали новую веру. Тем не менее святой митрополит при жизни смог свергнуть идолов в Новгороде и Ростове и основать там Церковь.
Митрополит Михаил почил с миром в 992 году, обратив много народа в православную веру, которая стала самой душой русского народа. Его мощи были найдены нетленными в двенадцатом веке и перенесены в Киево-Печерский монастырь.
Как и в любой другой христианский праздник, работать в этот день не рекомендуется. При этом строгого запрета на какую-либо деятельность нет. Важно только помолиться с утра, а потом идти по своим делам. Весь день нужно проводить с добрыми мыслями, не совершая плохие поступки.