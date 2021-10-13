Спецвыпуск «Ремонт Черемушной в разгаре: грязь и ямы закатают к ноябрю» вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 13 октября 2021

13 октября 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:
- Технопарк «Кванториум» открыт на базе лицея №6
- В ужасе от ремонта ул. Черемушной за 150 млн рублей бердчане
- Реконструкция вокзала в самом разгаре
- Требует через суд создать территорию для выгула собак прокуратура
- Точечная застройка: построят ли 16-этажку на детской площадке?
- Битва за просрочку: нищие и бомжи караулят у мусорных баков
- Кого выбрали в депутаты горсовета на следующие 5 лет
- Почему убивают женщин: психолог объяснил поведение маньяков
- За две недели и четыре млн рублей отсыпят щебнем 13 дорог
- Отремонтированная после обвала коллектора улица Ушакова стала еще хуже
- Законно спилят 23 сосны для строительства 4-этажки
- Срубят 68 деревьев ради нового экопарка у школы №11
- Бетонным саркофагом накроют канализационный коллектор
- По соглашению сторон уволен директор УЖКХ
- Фекальными отходами затопило трассу: трубу забило тряпками
- Итоговое сочинение: озвучен список примерных заданий для выпускников
- Новые правила работы школ до 2027 года: обучение в три смены запрещено
- 46 детей с диагнозом «ковид» лежат в госпиталях
- Четвертая волна коронавируса набирает обороты: когда закончится?
- С шести месяцев до 60 лет: прививка от гриппа подойдет всем
- Одновременное вакцинирование от ковида и гриппа: будет ли «побочка»?
- Один онколог на 100 тысяч жителей остался в городе
- В больнице нашли нарушения после смерти пациентки
- 10 костюмов для защиты за час строчит одна швея
- Восхищена лечением в сосудистом отделении бердчанка
- «Это доктора от Бога»: хирурги спасли жизнь пациентке
- Развлекает ребенка по дороге в школу: кто такая автоняня?
- Тянут ЛЭП за 65 млн рублей на фабрику Nestle
- 200 булок в неделю: постояльцы приюта «Шанс» открыли мини-пекарню
- Титул «Великолепие Евразии» получила жительница Бердска
- Отбор прошла без кастинга: на конкурс красоты поедет 76-летняя бердчанка
- 13-летняя сибирячка пекла торт 4 часа на шоу «Кондитер»
- Из кожи семги и форели сумки и пиджаки создает ученый-миллиардер
- Расхватали отремонтированные после 15-летней «заморозки» квартиры в бывшей заброшке Минобороны
Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер.Среда.Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту.
Следующий номер газеты выйдет 3 ноября 2021 года.