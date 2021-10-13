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Спецвыпуск «Ремонт Черемушной в разгаре: грязь и ямы закатают к ноябрю» вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 13 октября 2021

1:00:4310/13/2021
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13 октября 2021 вышла газета «Курьер.Среда.Бердск«. Фото «Курьер.Среда»

13 октября 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:


  1. Технопарк «Кванториум» открыт на базе лицея №6
  2. В ужасе от ремонта ул. Черемушной за 150 млн рублей бердчане
  3. Реконструкция вокзала в самом разгаре
  4. Требует через суд создать территорию для выгула собак прокуратура
  5. Точечная застройка: построят ли 16-этажку на детской площадке?
  6. Битва за просрочку: нищие и бомжи караулят у мусорных баков
  7. Кого выбрали в депутаты горсовета на следующие 5 лет
  8. Почему убивают женщин: психолог объяснил поведение маньяков
  9. За две недели и четыре млн рублей отсыпят щебнем 13 дорог
  10. Отремонтированная после обвала коллектора улица Ушакова стала еще хуже
  11. Законно спилят 23 сосны для строительства 4-этажки
  12. Срубят 68 деревьев ради нового экопарка у школы №11
  13. Бетонным саркофагом накроют канализационный коллектор
  14. По соглашению сторон уволен директор УЖКХ
  15. Фекальными отходами затопило трассу: трубу забило тряпками
  16. Итоговое сочинение: озвучен список примерных заданий для выпускников
  17. Новые правила работы школ до 2027 года: обучение в три смены запрещено
  18. 46 детей с диагнозом «ковид» лежат в госпиталях
  19. Четвертая волна коронавируса набирает обороты: когда закончится?
  20. С шести месяцев до 60 лет: прививка от гриппа подойдет всем
  21. Одновременное вакцинирование от ковида и гриппа: будет ли «побочка»?
  22. Один онколог на 100 тысяч жителей остался в городе
  23. В больнице нашли нарушения после смерти пациентки
  24. 10 костюмов для защиты за час строчит одна швея
  25. Восхищена лечением в сосудистом отделении бердчанка
  26. «Это доктора от Бога»: хирурги спасли жизнь пациентке
  27. Развлекает ребенка по дороге в школу: кто такая автоняня?
  28. Тянут ЛЭП за 65 млн рублей на фабрику Nestle
  29. 200 булок в неделю: постояльцы приюта «Шанс» открыли мини-пекарню
  30. Титул «Великолепие Евразии» получила жительница Бердска
  31. Отбор прошла без кастинга: на конкурс красоты поедет 76-летняя бердчанка
  32. 13-летняя сибирячка пекла торт 4 часа на шоу «Кондитер»
  33. Из кожи семги и форели сумки и пиджаки создает ученый-миллиардер
  34. Расхватали отремонтированные после 15-летней «заморозки» квартиры в бывшей заброшке Минобороны

Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер.Среда.Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту.

Следующий номер газеты выйдет 3 ноября 2021 года.

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