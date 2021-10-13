Лучшие обряды на деньги, здоровье и любовь на растущую луну в любом месяце

Луна всегда имела необычное влияние на жизнь вокруг и отношения людей. Еще в Древнем Египте новолуние связывали с культом воскресения в загробной жизни. Традиция хоронить человека вместе с его имуществом и даже близкими, хранить тело в виде мумии – все это делалось для последующего перерождения в загробной жизни. А возрождение может начаться только во время новолуния и осознаться, когда луна полная.
Поэтому новолуние считается особым временем для выполнения разных ритуалов. Поскольку после новолуния ночное светило растет, то в это время хорошо выполнять ритуалы, направленные на рост чего угодно – денег, карьеры, здоровья, любви. Новолуние – это время действий — начать работать над своими целями и желаниями.
Ритуал на Новую Луну для привлечения денег
Перед ритуалом купите себе новый кошелек зеленого цвета и положите в него пару крупных купюр. Он усилит энергию заговора, тем самым помогая Луне улучшить ваше финансовое состояние. Если вы хотите как можно быстрее привлечь деньги и богатство, то возьмите 12 одинаковых монет или купюр, аккуратно сложите их, заверните в зеленую ткань и завяжите все это до 7 крепких узлов.
После поместите получившуюся заготовку на окно так, чтобы на нее все время падал лунный свет. Когда наступит полнолуние, монеты и купюры, которые были отчеканены, положите в кошелек. Они будут играть роль магнита, притягивающего к вам богатство.
Ритуал на Новолуние для привлечения удачи
Если вы хотите привлечь к себе удачу, это можно сделать с помощью сильного энергетического амулета, который направит вас в правильном направлении. В качестве амулета, вы можете использовать любую вещь, которую постоянно носите с собой. Это может быть кольцо, цепочка и даже обычная пуговица.
Для того чтобы выбранный предмет обладал необходимой энергией, над ним следует провести определенный ритуал. Просто зарядите его солнечным светом — днем, а ночью светом Луны. В день полнолуния надень на себя амулет. Да, и помните, рассказывать кому - то, даже самым близким родственникам, о ритуале нежелательно.
Следующее Новолуние ожидается 5 ноября 2021 года в 00:15 по мск.