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В Бийске из-за коронавируса открыли дополнительное отделение морга и расширяют кладбище

4:26:1810/13/2021
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Число умерших от инфекции растет с пугающей скоростью.

Властям приходится расширять кладбище. Фото: pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В Бийске из-за рекордного числа умирающих от коронавируса пришлось открыть дополнительное отделение морга. Также там начали расширять городское кладбище из-за отсутствия мест для захоронения. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

По его данным, город сейчас находится в красной зоне. По последним данным, в Бийске самый высокий уровень заболеваемости ковидом во всем Алтайском крае. В настоящее время в больницах проходят лечение 600 человек.

Сейчас в городе работает два коронавирусных госпиталя, также еще один работает в пригороде. Они все переполнены.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что в Алтайском крае не хватает лекарств для ковидных больных, но региональный Минздрав опроверг это заявл

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коронавирусрасширяют кладбище открыли морг
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