В Бийске из-за коронавируса открыли дополнительное отделение морга и расширяют кладбище

В Бийске из-за рекордного числа умирающих от коронавируса пришлось открыть дополнительное отделение морга. Также там начали расширять городское кладбище из-за отсутствия мест для захоронения. Об этом сообщает «Бийский рабочий».
По его данным, город сейчас находится в красной зоне. По последним данным, в Бийске самый высокий уровень заболеваемости ковидом во всем Алтайском крае. В настоящее время в больницах проходят лечение 600 человек.
Сейчас в городе работает два коронавирусных госпиталя, также еще один работает в пригороде. Они все переполнены.
Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что в Алтайском крае не хватает лекарств для ковидных больных, но региональный Минздрав опроверг это заявл