Россиян предупредили о смертельной пневмонии среди подростков

Эксперты считают, что в России среди подростков может начаться эпидемия EVALI — смертельно опасного повреждения лёгких из-за вейпинга. Подобное заболевание уже распространено в Соединённых Штатах и поражает тех любителей курения, кто отдаёт предпочтение вейпам и электронным сигаретам, сообщила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян. Передает URA.ru.
Она же добавила, что поражение легких наступает от входящих в состав аэрозолей электронных сигарет вкусовых добавок, ароматизаторов, которые пагубно влияют на ткани бронхов и лёгких.
Проблема заключается в том, что обученные маркетологи делают все, чтобы привлечь внимание покупателя: яркая упаковка, разные вкусы, реклама в интернете, сниженная стоимость. Поэтому вейпы так нравятся молодежи – устройства «кричат», чтобы их купили. А поскольку в электронных сигаретах содержится высокий уровень токсичного никотина, пользователи быстро подсаживаются.
Отметим, согласно информации экспертов, за последние шесть лет в нашей стране с 18 до 25,8% выросло количество регулярно или время от времени курящих подростков. Рост связан в том числе с нелегальным рынком табака, где продукция реализуется по сниженным ценам.