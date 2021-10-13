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В Орске пятеро полицейских с оружием напали на мужчину и отобрали у него деньги

6:02:4010/13/2021
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При отказе стражи порядка пообещали потерпевшему найти у него запрещенные вещества.

За содеянное сотрудники полиции ответят перед судом. Фото: Pixabay.com

В Орске завели уголовные дела за превышение должностных полномочий и разбой по отношению к пяти сотрудникам патрульно-постовой службы, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

Мужчины подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных по статьям «Превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств» и «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия».

Молодые люди задержаны в возрасте от 22 до 30 лет, в отношении которых следствие намерено заключить их под стражу.

Также следственным комитетом выявлено, что группа сотрудников ППС, находясь возле одного из торгово-развлекательных центров, совершили разбойное нападение на местного жителя, похитив у него деньги. В момент преступления они использовали табельные пистолеты и наручники, полицейские требовали передать им деньги, угрожая, что в противном случае "обнаружат" у потерпевшего при досмотре запрещенные вещества.

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наказаниесудсотрудники полиции
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