В Орске пятеро полицейских с оружием напали на мужчину и отобрали у него деньги

В Орске завели уголовные дела за превышение должностных полномочий и разбой по отношению к пяти сотрудникам патрульно-постовой службы, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Оренбургской области.
Мужчины подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных по статьям «Превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств» и «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия».
Молодые люди задержаны в возрасте от 22 до 30 лет, в отношении которых следствие намерено заключить их под стражу.
Также следственным комитетом выявлено, что группа сотрудников ППС, находясь возле одного из торгово-развлекательных центров, совершили разбойное нападение на местного жителя, похитив у него деньги. В момент преступления они использовали табельные пистолеты и наручники, полицейские требовали передать им деньги, угрожая, что в противном случае "обнаружат" у потерпевшего при досмотре запрещенные вещества.