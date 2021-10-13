В Госдуме снова скорректируют пенсионный возраст

Новые депутаты Госдумы приступили к работе и решили начать вводить изменения в пенсионную реформу. Например, громко заявление сделала депутат из партии «Единая Россия» Светлана Журова.
Политик отметила важность продолжения социальной политики. Таким образом, Путин заявил, что в стране будут и дальше индексировать выплаты и пособия гражданам. Причем делать это планируют на уровне не ниже инфляции.
Также Журова подняла вопрос по поводу пенсионного возраста. Эксперт отметила, россиянам можно рассчитывать на позитивные изменения в этом плане.
По поводу отмены пенсионного возраста речи пока и не идет, но корректировки внесут точно. Депутат даже не исключила, что прежний пенсионный возраст россиянам вернут. Это 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Напомним, что пенсионная реформа в России была принята еще в 2018 году. С 2019 года в стране постепенно повышается пенсионный возраст, полностью этот процесс завершится в 2028 году. В итоге на пенсию женщины должны будут выходить в 60 лет, а мужчины – в 65 лет. Отчего пошла волна негодования со стороны граждан. Но скорее всего нас ждут перемены к лучшему.