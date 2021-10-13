В Новосибирске на детской площадке неадекватная компания устроила стрельбу

В Новосибирске жители дома № 29/2 на улице Доватора воюют с соседом, который организовал в своей квартире наркопритон, люди уже пытаются привлечь сотрудников к полиции. Но сотрудники особо не вмешиваются, а лишь проводят беседы с владельцем квартиры. А ситуация ухудшается. В сентябре этого года, в дни выборов, гости парня устроили стрельбу на детской площадке во дворе.
Местные жители жалуются, что молодой человек приглашает к себе до 20 человек, с пятницы по субботу, компания дебоширит и мешает спокойной жизни горожан. Парень имеет алкогольную и наркотическую зависимость, ведет аморальный образ жизни.
В квартире, на которую жалуются соседи, нет ни домофона, ни дверного звонка. После стука в дверь слышится некое движение, которое вскоре стихает. Хозяин так и не открывает двери непрошеным гостям. Конфликты продолжаются уже 4 года.
Дело дошло до направления жалоб уже к генерал-майору на участкового, который, бездействует в борьбе с наркопритоном.