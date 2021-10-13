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В Новосибирске на детской площадке неадекватная компания устроила стрельбу

7:19:1810/13/2021
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Жители уже много лет воюют с соседом-наркоманом.

Борьба с соседом длится уже 4 года. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске жители дома № 29/2 на улице Доватора воюют с соседом, который организовал в своей квартире наркопритон, люди уже пытаются привлечь сотрудников к полиции. Но сотрудники особо не вмешиваются, а лишь проводят беседы с владельцем квартиры. А ситуация ухудшается. В сентябре этого года, в дни выборов, гости парня устроили стрельбу на детской площадке во дворе.

Местные жители жалуются, что молодой человек приглашает к себе до 20 человек, с пятницы по субботу, компания дебоширит и мешает спокойной жизни горожан. Парень имеет алкогольную и наркотическую зависимость, ведет аморальный образ жизни.

В квартире, на которую жалуются соседи, нет ни домофона, ни дверного звонка. После стука в дверь слышится некое движение, которое вскоре стихает. Хозяин так и не открывает двери непрошеным гостям. Конфликты продолжаются уже 4 года.

Дело дошло до направления жалоб уже к генерал-майору на участкового, который, бездействует в борьбе с наркопритоном.

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новосибирскконфликтнаркоман-алкоголик
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