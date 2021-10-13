В Новосибирске судебные приставы помогли родственникам погибшей взыскать более 1 млн рублей с виновника гибели

Девушка погибла несколько лет назад при пожаре в частном доме. Экспертиза установила, что причиной возгорания стали нарушения требований пожарной безопасности при установке печи. Суд обязал владельца дома возместить членам семьи погибшей компенсацию морального вреда.
Однако платить по долгам владелец не торопился, а позже исчез совсем. По полученной информации мужчина уехал в другой регион. Судебным приставом-исполнителем гражданин был объявлен в исполнительный розыск.
Но благодаря оперативной работе правоохранительных органов, уже через несколько месяцев поисков сбежавшего установили. Мужчина устроился на работу, в связи с чем, судебным приставом вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника. Также в ходе исполнительных действий было установлено, что за время нахождения в розыске, мужчина стал одним из учредителей в трех фирмах. Судебный пристав наложил арест на принадлежащие должнику доли в уставных капиталах, передал документы для оценки и последующей реализации.
Должник, понимая неблагоприятные последствия, связанные с продажей бизнеса, в короткие сроки погасил всю сумму задолженности. Кроме того, за несвоевременное исполнения решения суда с гражданина взыскано почти 75 тысяч рублей исполнительского сбора.