Новосибирские власти хотят сменить оператора по вывозу мусора в регионе

На данный момент в региональном правительстве ведутся споры по эффективности работы компании «Экология Новосибирск».
13 октября глава Новосибирской области Андрей Травников заявил, что решение о смене действующего регионального оператора по обращению с отходами будет принято уже до конца текущего года.
Но конкретных сроков по исполнению работ никто не указал.
Отметим, что ранее стало известно, что документ о расторжении отношений с компаний «Экология Новосибирск», выполняющей сейчас функции регионального оператора, уже подготовлен.
А вот причин для этого предостаточно. Во-первых, более тридцати актов о нарушении компанией положений соглашения, во-вторых, многочисленные жалобы граждан, подтверждающие многократные нарушения, повлекшие причинение вреда им, в-третьих, наличие документов об имеющейся задолженностях.
Сама же компания «Экологии Новосибирск» нарушения графика вывоза ТКО оправдывает массовой болезнью водителей мусоровозов, а также тем, что собираемость платежей за вывоз мусора значительно снизилась.