В Самаре учительницу физкультуры подозревают в развращении ученицы

В Куйбышевском районе Самары педагог стала фигурантом уголовного дела о развращении несовершеннолетней девочки.
24-летняя учительница физкультуры, которая работала в школе № 140 подозревается в преступлении по статье «Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста (часть 2 статьи 134 УК РФ)».
Как сообщили в правоохранительных органах для издания «Засекин.ru», учительница провела несколько дней в отношениях с 15-летней школьницей в период с 2 по 5 января 2021 года. Директор образовательного учреждения не стала давать комментарий на тему, но и не опровергла информацию.
Подозреваемая стала работать педагогом недавно. До прихода в школу она проходила обучение в чапаевском педколледже. Ранее подозреваемую не привлекали к уголовной ответственности. Теперь ей может грозить срок до 6 лет и запрет на работу в определенной сфере деятельности.