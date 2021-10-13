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СК засекретил уголовные дела о гибели солдат-срочников в Свердловской области

2:43:4910/13/2021
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Также проводится расследование смерти, произошедшей в августе 2021 года, когда в этой же части погиб капитан Стариков. Оно засекречено. По официальной версии речь шла о смертельном ударе током.

Министерство обороны проведет расследование качественно - надеется Песков

В конце сентября стало известно о гибели двух солдат в свердловской области в течение двух дней подряд. Смерть от удара током и суицид произошли в ЗАТО Свободном под Нижним Тагилом в подразделении дивизии Ракетных войск стратегического назначения.

По факту несчастного случая произошедшего с Иваном Катлинских проводится расследование, сообщили в спецотделе СКР.

- Сообщаем, что в связи с гибелью военнослужащего по призыву войсковой части 93401 рядового Катлинских И.С. <…> в 482 военном следственном отделе (по армии) СК России возбуждено и расследуется уголовное дело, предварительное следствие по которому еще не окончено. В соответствии со ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации данные предварительного расследования не подлежат разглашению, — говорится ответе на запрос URA.RU, подписанном руководителем 482-го ВСО СК России полковником Строченко.

Также в СК сообщили, что проводится расследование смерти, произошедшей в августе 2021 года, когда в этой же части погиб капитан Стариков. Расследование его засекречено. По официальной версии речь шла о смертельном ударе током.

Расследование инцидента с суицидом Михаила Пащчука также ведется в настоящее время, сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Тело солдата было обнаружено рядом с табельным оружием. По информации СМИ, Пащчук не мог адаптироваться к условиям службы.

Инциденты, произошедшие в части, стали резонансными, и привлекли внимание Кремля. Ранее Дмитрий Песков выразил надежду, что в Минобороны будет проведено разбирательство произошедшего во всех деталях.

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